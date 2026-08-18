“Ya enviamos la capacidad técnica para recoger escombros y reconstruir”: Araújo, directora de la CCI, explica tareas que iniciaron tras el terremoto

El mismo día del terremoto de hace una semana, la excanciller y exministra María Consuelo Araújo llegó a los Puestos de Mando Unificados (PMU) en su calidad de presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Lo que vio le partió el corazón, como a toda Colombia. Pero también encontró esperanza en la forma en que los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, se articularon con el Gobierno, los gremios y los privados.
La experimentada funcionaria recorrió a pie el centro de varias de las ciudades afectadas y habló con víctimas que lo perdieron todo, literalmente. Desde ese momento, desplegó un plan por fases de la CCI que arranca esta semana. Ingenieros y otros profesionales recorrerán los territorios, inmueble por inmueble, para establecer qué edificaciones pueden seguir habitadas, cuáles necesitan primeros auxilios estructurales y cuáles deberán demolerse. También comienza la remoción masiva de escombros.
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Pero los planes para Araújo cambiaron este lunes, antes de esta entrevista con EL COLOMBIANO, pues el presidente Abelardo de la Espriella anunció que ella será su embajadora en Estados Unidos.
“Mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años”, la describió el mandatario y agregó: “Me siento honrado y feliz de contar con una mujer de su experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante. Bienvenida, querida Conchi, al Gobierno de la Patria Milagro”.
Seguramente, Araújo seguirá ayudando al país en este plan de reconstrucción desde esa instancia, una de las más importantes de la diplomacia, pues se trata del aliado histórico de Colombia.