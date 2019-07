“Yo no vine aquí a morir políticamente: Antanas Mockus

Pese a que el Consejo de Estado falló una tutela a favor de la mantener la curul de Antanas Mockus, este miércoles esta corporación deberá resolver de fondo el caso. El senador aseguró que respetará la decisión de la justicia y su independencia. Negó que considere su situación como una persecución política.

“Yo no vine aquí a morir políticamente. Participé en las elecciones tal vez con actitud suicida, pero no suicida material. Quiero seguir en el Congreso, he visto con mucho interés como funciona”, agregó Mockus.

Por su parte, su abogado defensor, el exnegociador de paz Humberto de la Calle, apoyó lo dicho por Mockus y añadió que en su caso no se puede argumentar persecución política, sino todo lo contrario. Dijo que los colombianos están fatigados de que por cada fallo judicial muchos sectores salgan a descalificaras decisiones bajo este argumento.

Así mismo, De la Calle, aseguró que no quieren ejercer ningún tipo de presión ante el Consejo de Estado ni ante la opinión pública. Agregó que esperarán el fallo del organo judicial, que se conocerá en la tarde de este miércoles.

El abogado señaló que le parece razonable el fallo que este martes hizo el Consejo de Estado a favor de Mockus, argumentando que este no sirvió de intermediario ni celebró contratos con el Estado seis meses antes de ser elegido senador por el Partido Alianza Verde, como lo indica el sujeto acusador del caso.

Mockus había presentado una tutela luego de conocerse una decisión judicial que anuló su elección y ordenó su pérdida de investidura como congresista por supuestamente haber violado el régimen de inhabilidades tras haber celebrado contratos con Corpovisionarios seis meses antes de ser elegido en el Senado.

Sin embargo, para saber qué pasará en definitiva con su curul, el senador tendrá que esperar la decisión que tome la Sala Plena del Consejo de Estado.