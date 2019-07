Antanas Mockus podrá volver a ser senador, por ahora...

Al menos por un día, el Senado de la República volverá a tener un integrante más. No obstante, este miércoles el panorama podría volver a cambiar.

Esto a raíz de la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que dejó ayer sin efecto el fallo que había tomado la Sección Quinta de ese mismo tribunal el pasado 11 de abril, en la que había anulado la elección de Antanas Mockus como senador.

El alto tribunal decidió amparar los derechos de Mockus al debido proceso, al non bis in idem (es decir, a no ser juzgado dos veces por el mismo motivo) y al acceso de la administración de justicia.

El Consejo de Estado tomó la decisión tras estudiar la acción de tutela que radicó Humberto de la Calle, abogado del senador, el pasado 22 de abril. El defensor argumentó que por un mismo hecho –la firma de dos contratos entre su organización Corpovisionarios y el Estado mientras era candidato– a Mockus se le abrieron dos procesos: uno de nulidad de su elección y otro de pérdida de investidura.

En la decisión de 111 páginas, el tribunal tomó en cuenta un concepto emitido por la Corte Constitucional en 1998, en el que señala que “la prohibición que se deriva del principio de la cosa juzgada, según la cual los jueces no pueden tramitar y decidir procesos judiciales con objeto y causa idénticos a los de juicios de la misma índole previamente finiquitados por otro funcionario judicial, equivale, en materia sancionatoria, a la prohibición de someter dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta”.

Y contra Mockus no solo cursaban dos procesos por el mismo hecho, sino que, además, las decisiones de primera instancia en ambos casos fueron opuestas: mientras la Sección Quinta había anulado su elección, la Sala Especial de Primera Instancia le mantuvo la investidura. Es por eso que ayer el Consejo de Estado zanjó los fallos contradictorios y dejó en firme la elección de Mockus como senador.