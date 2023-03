Desbandada de viceministros sacó a flote desorden en el Gobierno de Gustavo Petro

¿La razón? El despelote, los choques y las rencillas que se viven en algunos despachos y que han terminado –hasta ahora– con seis renuncias, la mayoría ambientadas por el escándalo y el ruido, por no hablar de la otra desbandada que se vive en algunas direcciones y secretarías.

Además, el dejo de descontento se exacerbó cuando los ministros propusieron a sus propios “vices”, que necesitaban previo beneplácito de Petro, por lo que no necesariamente todos los que finalmente quedaron fueron de la entraña de los titulares de las carteras.

De hecho, en medio de toda esta crisis, hoy en los corrillos de Palacio se recuerda una reunión que recién posesionado hizo el mandatario, en la que les anunció a sus ministros cuáles serían sus viceministros, haciendo hincapié en una condición que se impuso a otras consideraciones: la juventud. Esa cláusula, que muchos vieron como una carga, no cayó bien en algunas carteras.

No obstante, justo ahí es donde recaen los líos en el gobierno Petro: “El Presidente casi que nombró a todos los viceministros, es decir, le ha dado poco juego a los ministros que terminan agarrados con subalternos que no pusieron y que resultan decisivos para tramitar sus proyectos e intereses. Petro casi que les impuso los ‘vices’ a sus ministros y eso no hace que la relación fluya”, admitió a este diario un funcionario de la Presidencia.

El caso de Laura Gil deja al desnudo varias de las flaquezas y dificultades que, en escasos 7 meses de gobierno, generó la estrategia Petro a la hora de nominar los “vices”. En efecto, la funcionaria saliente llegó a su cargo con respaldo directo del Presidente, pero no con el espaldarazo del canciller Leyva.

Así, lo que podría verse como una oportunidad de trabajar de tú a tú y generar resultados conjuntos, terminó en un rifirrafe cada vez más público, pues –como lo reveló este diario– la exviceministra no veía en Leyva un experto idóneo para el cargo, y Leyva sólo veía en Gil una rival con ansias de correrle la butaca y quedarse con su puesto. “Ella llegó por Petro y no por Leyva, y mire el resultado: terminaron agarrados de las mechas. Todo porque el Presidente no les dio libertad a sus funcionarios”, alegan en Cancillería.

El asunto va en que la entidad a la que ambos pertenecen –que debería funcionar correctamente para estar al servicio de los colombianos–, está sumida en roces, falta de articulación y vacíos en política exterior. Por si fuera poco, hay acusaciones de rosca, malos tratos y hasta acoso dentro del Palacio de San Carlos, lo que empaña todavía más la tarea de los funcionarios.

No menos ruidosas son otras salidas. En enero pasado, la controversia se centró en el Ministerio de Minas y en la sonada renuncia de Belizza Ruiz del Viceministerio de Energía. Al igual que Gil y Leyva, Ruiz –apadrinada por Petro– sostuvo un sonado rifirrafe con la ministra Irene Vélez. La discusión saltó de los escritorios a los medios, al punto que la “exvice” reclamó por mentiras e informes falsos, justo en otra delicada controversia: la firma o no de contratos de exploración petrolera. “Ya no se soportan”, decían en la entidad.

Un mes después, también en ese despacho, renunció el viceministro de Minas, Giovanni Franco. Si bien el exfuncionario era de la cuerda de Vélez, su salida estuvo precipitada por el ala más radical del Pacto Histórico, que le cobró al “exvice” su cercanía con multinacionales mineras.

Varios parlamentarios del petrismo duro y que conforman la Comisión Accidental para la Revisión y Actualización del Código Minero –entre ellos Ermes Pete, Carmen Ramírez o Robert Daza– llamaron la atención por supuestos conflictos de interés entre Franco y la minera canadiense Libero Cooper. Al final, el exviceministro renunció.