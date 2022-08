¿Cómo encajan?

De acuerdo con la investigación, el contrato habría sido direccionado para favorecer a las empresas de Cruz Sánchez y García Gámez, que, además, contaban con el aval de la financiera en la que laboraba Manzanera.

Finalmente, se evidenció que la adjudicación favoreció a una compañía que no tenía experiencia en la recuperación de cartera, no era una entidad financiera, su capacidad de pago era limitada y no contaba con el músculo financiero requerido para ejecutar la labor con la que se comprometía.

En todo caso, todos los implicados han dicho que actuaron de acuerdo con la normatividad vigente y, de paso, han negado cualquier tipo de responsabilidad en algún delito.

Y precisamente por eso es que el ente acusador decidió imputarlos para que todo se resuelva en la etapa de juicio y se determine si hubo o no corrupción