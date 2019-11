Los cambios de Duque para mejorar sus relaciones políticas

C on el fin de las campañas y la ausencia de elecciones hasta 2022, es momento de cohesionar y de poner en marcha al país. Las tensiones políticas disminuyen, el Congreso deberá tramitar y debatir con profundidad y el Gobierno debe poner el acelerador y conducir a la ejecución de sus políticas públicas.

Agrega que “el lobby que hace el Ministerio del Interior, lo hace muy mediocremente. Cuando volví de mi incapacidad me encontré con que los proyectos se estaban votando negativamente. Dije que era necesaria la autocrítica, que los ministros se evaluaran y me cayeron rayos y centellas”.

Para mejorar las relaciones de la Casa de Nariño el presidente ha realizado varios cambios recientes (ver recuadros).

Una persona que toma fuerza en el relacionamiento con las bancadas es Karen Abudinén. La barranquillera, quien es alta consejera para las Regiones, desde este mes también es consejera Política, en reemplazo de Jaime Amín.

El expresidente del Concejo de Bogotá, Daniel Palacios, es el nuevo viceministro del Interior; Diego Molano fue designado como director del Departamento Administrativo de Presidencia, y María Paula Correa ejerce como jefe de Gabinete desde septiembre.

Ellos, más la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, son la cara del Gobierno frente a los congresistas y los encargados de la estrategia política.

La mayoría proviene del Centro Democrático, lo cual hace difícil afirmar que van a favorecer las negociaciones. El analista político y docente de la U. Sergio Arboleda, César Niño, expresa que “el engranaje no se da porque no hay margen de gobernabilidad. El presidente no tiene mayorías y no tiene un equipo técnico que aceite la maquinaria. El partido de gobierno parece ser más el del expresidente Uribe que del presidente Duque”

Para la analista Muñoz, los cambios son buenos, pero “el presidente está sometido a tensiones externas provenientes de su partido político y de la ciudadanía con temas que han ganado espacio en la agenda pública como lo ambiental, las causas animalistas y la defensa de los derechos de las mujeres”.

El senador Gaviria es una voz respetada y escuchada en el uribismo. Para él, estos movimientos en el equipo político no son suficientes, “porque se echan de menos las líneas gruesas, los ministros oradores, preparados para el debate y en relación con la sociedad y con los medios”.