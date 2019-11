El poder local tras resultados electorales

La casa de la familia Suárez Mira que domina Bello hace décadas perdió su bastión electoral. En las últimas elecciones al clan se le fuga poder, Olga Suárez no ratificó su curul en el Senado en 2018 y Germán Blanco, su fórmula, creó otro equipo político. En esta contienda la conquista del municipio se dio por Centro Democrático, al candidato apoyado por casta, al hijo del exgobernador de Antioquia Alberto Builes , Hugo Builes , no le alcanzó ni para ocupar el segundo puesto. Su derrota se selló con 18.078 votos, 36.465 menos que en 2015, en la que obtuvo 54.543 votos. La excongresista Olga Suárez considera que no perdieron, “nosotros, en otras oportunidades también perdimos la Alcaldía y nos volvemos a levantar, eso es normal”. También, recordó que cuentan con 5 concejales de la estructura política y al diputado que apoyaron Juan Camilo Callejas se impuso en la lista con 27.643 votos.

Paola Holguín, la senadora más votada del uribismo después del expresidente Álvaro Uribe, se posicionó en Bello con una defensa férrea, en el Centro Democrático y para la opinión pública, del aval del alcalde electo Óscar Andrés Pérez, quien tuvo que usar un brazalete electrónico durante la campaña. El representante a la Cámara Juan Espinal, fórmula de Holguín, señaló que “como equipo ganamos, antes no teníamos nada”. El grupo se midió, no tenía diputado y consolidó la segunda mejor votación con Verónica Arango, y la segunda con Simón Molina, en el Concejo de Medellín, quien ya era cabildante, pero no se había medido en las urnas; y siete concejales en el Área Metropolitana. Las apuestas eran más elevadas: derrotar a los clanes en Itagüí y en Envigado, que empiezan a crear poder territorial. En Medellín no apostaron a tiempo y perdieron la Alcaldía.