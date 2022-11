¿Qué le reprocha de su gestión al frente del Ministerio de Minas?

“Ella representa un sector que es supremamente importante para el país en el sector económico como es el sector minero energético. En ese sentido, preocupan sus declaraciones por ejemplo para firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Eso pone en riesgo la economía, genera traumatismo en los mercados nacionales e internacionales”.

El Centro Democrático es hoy un partido minoritario, ¿cómo esperan que prospere esta moción de censura contra Irene Vélez?

“Integrantes del partido Cambio Radical han manifestado la intención de apoyar la moción de censura, confiamos en que los demás partidos reconozcan que hay falencias en la gestión de la ministra de Minas. Sería importante si esta moción prospera o si Irene Vélez renuncia, siempre he dicho que ella no debería estar al frente de esta cartera porque no tiene el conocimiento técnico para liderar un sector tan importante para el país”.

¿Y en qué se centra su preocupación en materia minero energética?

“La ministra de Minas aseguró, por ejemplo, que si se acaban las reservas de gas traemos de Venezuela, algo imposible por las sanciones que tiene ese país. Todo el gas que se produce en Colombia se consume en Colombia, 37 millones de colombianos consumimos gas todos los días. Si nosotros acabamos la producción, como quiere hacerlo la ministra Vélez, acabaremos las reservas y tendremos que buscar gas por fuera”.

¿Ustedes son enemigos de la transición energética como los pintan?

“Para nada. Estamos comprometidos con la transición energética. El país tiene compromisos internacionales sobre reducción de gases de efecto invernadero y al 2050 lograr la descarbonización total. Hay compromiso de nuestra parte, pero la realidad es que la agenda global de cambio climática establecida en 2019 cambió completamente por lo vivido en la pandemia. Hoy se enfrenta una situación compleja en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania nos da un ejemplo de que cuando un país es dependiente en materia de hidrocarburos está destinado a una crisis energética y eso es lo que no podemos permitir”.