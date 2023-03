Exfuncionario de Petro señalado por corrupción desata ahora líos por manejo de plata en campaña

No son petristas cualquiera. Roa sonaba como sucesor de Felipe Bayón en la Presidencia de Ecopetrol, elección que quedaría en veremos por cuenta del escándalo. Sin embargo, en el caso de Ramírez hay un revelador precedente: a principios de febrero fue retirado de su cargo como secretario general del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) tras denuncias por presunta corrupción y amaño de licitaciones.

Ahora Jonathan Ramírez, así como Ricardo Roa, aparece en otro expediente. A través de un auto conocido por EL COLOMBIANO y fechado este martes 28 de febrero, el CNE ordenó la apertura de una indagación preliminar tras una queja anónima recibida el 2 de febrero que alertó por el supuesto manejo anómalo de dineros en efectivo.

Se trataría –dice la denuncia– de donaciones que no fueron reportadas y que se utilizaron en cuentas personales. Según la queja radicada en el CNE, Roa y Ramírez “incumplieron la ley al no reportar las donaciones que se recibieron en efectivo en la sede de campaña y manejaron dineros en cuentas personales, utilizándolos de forma indebida en una cuenta diferente a la autorizada (...) el Pacto no ha presentado informes y soportes, incumpliendo la ley y encubriendo a esta partida de corruptos”.

Si bien en el auto no se especifican los montos de las donaciones y se precisa que “no se adjuntaron pruebas”, el magistrado Benjamín Ortiz –quien llegó al CNE con respaldo del Partido Liberal y con el guiño del registrador Alexander Vega– ordenó abrir el proceso para determinar anomalías en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos.