Mano a mano por el poder en las regiones

Para la Alcaldía de Medellín hay 15 aspirantes y para la Gobernación 8. Antioquia es el fortín político del uribismo y el expresidente Uribe ya mostró sus cartas. Se trata de Alfredo Ramos, hijo del exalcalde y exgobernador. En la baraja está el exviceministro TIC, Daniel Quintero, quien ha recogido al elector independiente. Santiago Gómez, autoproclamado candidato del alcalde Federico Gutiérrez, quien hace su campaña con el lema: “El de Fico” y tiene respaldo de un sector del uribismo. Otro candidato es el exdirector del Inder y primo de Sergio Fajardo, Juan David Valderrama, del grupo significativo Todos Juntos. Pero Fajardo tiene prometido su apoyo con la aspirante del Partido Verde, Beatriz Rave. La izquierda no logró unidad y los candidatos son el expersonero, Jairo Herrán Vargas, con el aval de Colombia Humana; Victor Correa, del Polo, apoyado por el senador Jorge Robledo y Jesús Ramírez del Mais. Por el Partido de La U aparece el exconcejal Jesús Aníbal Echeverri. Por firmas también aspiran César Hernández, exgerente de Metroplús, y Juan Carlos Vélez, quien salió del uribismo. La Gobernación pareciera una disputa definida. El exgobernador y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, logró reunir los avales de los partidos de La U, Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde y, a pesar no tener el logo conservador, los congresistas lo apoyan. El escogido por Uribe es Andrés Guerra, quien fue aspirante en 2015 y perdió contra el actual mandatario Luis Pérez. Por la ASI está el académico con discurso de derecha Rodolfo Correa. Por firmas están: Mauricio Tobón, exgerente del Idea; Iván Mauricio Pérez, del movimiento Compromiso Ciudadano, apoyado por Fajardo y golpeado tras no lograr el aval verde. Y por la izquierda, en una alianza de Colombia Humana y el Polo, el aspirante es Juan Felipe Palau. Y por último, Juan Camilo Restrepo con aval del partido conservador.