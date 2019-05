EL COLOMBIANO desmiente encuesta sobre candidatos en el Magdalena Medio

El periódico EL COLOMBIANO informa que en redes sociales está circulando una falsa encuesta que supuestamente mide la intención de voto para las elecciones de alcaldes en los municipios del Magdalena Medio, esa información es totalmente falsa.

La imagen, distribuida también en chats de WhatsApp, utiliza indebidamente la imagen de varias empresas, entre ellas la de EL COLOMBIANO.

Este diario aclara que no ha contratado a ninguna firma encuestadora para medir la intención de voto en esa zona del departamento.

La falsa medición también incluye el logo de la encuestadora Invamer.

Por su parte, el gerente general de Invamer, Martín Orozco, confirmó que no han realizado ninguna clase de sondeo en esta zona del país. “Esa encuesta no es verdadera. Nosotros no hemos hecho una encuesta en ninguno de esos municipios”, reitera.

La falsa cadena, que además tiene varios errores de ortografía, también utiliza el logo de Red Consultora, una empresa de Argentina. Adicional aparece la imagen de Antioquia Cuenta, una estrategia de comunicación de la Gobernación de Antioquia que no participa en política.

EL COLOMBIANO hace un llamado a no difundir, ni a compartir esta clase de material ya que su único fin es el de desinformar.