El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, recibió el apoyo del Partido de la U, y además anunció que espera tener una reunión con el expresidente Juan Manuel Santos , para hablar del acuerdo de paz. Su fórmula vicepresidencial aún no la anuncia.

Por otra parte Gutiérrez, anunció que buscará un diálogo con el expresidente Santos. “Hablaré también con el expresidente Juan Manuel Santos y hablaremos sobre todo de la implementación del Acuerdo de Paz y sobre todo de cómo se necesita es una paz real en los territorios, en donde garanticemos la seguridad, pero también la inversión”.

Frente al tema del acuerdo sostuvo: “Yo no me voy a devolver a una discusión de cinco o seis años, voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz, pero eso implica que las Farc también tienen que cumplir, porque no le han cumplido a las víctimas”.

Respecto a la fórmula vicepresidencial, Gutiérrez aseguró que aún no la tiene, pero se conoció que este jueves en una visita que hará a Barranquilla, el candidato presidencial podría anunciarlo y que al parecer sería una mujer.