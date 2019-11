Uribismo se mantiene firme en el gabinete

jaime duarte

Docente de Gobierno de la Universidad Externado

ANÁLISIS

Darle juego a otros sectores políticos

Con la llegada de Holmes quieren cerrar un poco las críticas, también tranquilizar al uribismo, poniendo a alguien de confianza. Es alguien moderado, tiene relación con temas de derechos humanos y una voz fuerte frente a asuntos de seguridad como las relaciones con Venezuela. Con lo que pasó luego del bombardeo, imagino que también tendrán que llamar a calificar servicios a buena parte de la cúpula militar para por lo menos comenzar a hacer borrón y cuenta nueva. Pero no es el único ministerio que preocupa. Por la falta de posibilidades frente al Congreso, debe cambiar en el corto plazo a Nancy Patricia Gutiérrez en el Ministerio del Interior, porque necesita una voz más conciliadora. Podría buscar a alguien de otro gobierno, tener una cercanía con los liberales, con la misma gente de la U o con los partidos de oposición. El Gobierno debería negociar una comisión salarial con los gremios y bajar la temperatura con los sindicatos, que son, en gran medida, parte de los que convocan al paro del 21 de noviembre. Si no logran desactivar esa marcha sindical, social y estudiantil, perjudica la gobernabilidad social del país. Si llegan nuevos cambios en los ministerios es mejor buscar por fuera del uribismo, cosa que el presidente hasta ahora no ha hecho, y su partido, el Centro Democrático no es favorable a nombrar miembros en el gabinete que no sean cercanos. Haberle dado auna embajada, fue como mandar a la banca a un buen jugador. Él hubiera sido un buen ministro del Interior, tenía juego con otros partidos, conoce el país político y el Congreso.lo hace bien para los talleres Construyendo País, pero perdieron a Amín mandándolo a esa embajada en Emiratos Árabes. Es necesario que Duque logre mandar un mensaje de que va gobernar para todo un país y no para un partido. Darle juego a otras fuerzas políticas.