Gabriel Cifuentes, hijo del Presidente de la JEP, se lanza al Congreso

Gabriel Cifuentes, quien se desempeñó como exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, anunció su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Cifuentes, quien es hijo del magistrado Eduardo Cifuentes, actual presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, se lanza avalado por el partido Alianza Verde. La inscripción de su candidatura se oficializó este martes, en compañía de Antonio Sanguino, quien busca repetir en el Senado por el mismo partido.

“Anuncio a los bogotanos, que me lanzo a la política porque creo que las cosas no están bien y no hay que quedarse de brazos cruzados. La juventud necesita voces y estoy seguro que podemos aportar una voz y un voto en la Cámara de Representantes que los represente. Es el momento, no hay espera”, dijo Cifuentes.