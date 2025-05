Petro le respondió a César Gaviria: usó una “Constitución paralela para privatizar el Estado”

“Pasados los artículos transitorios de la constitución, quedó la constitución plena, pero no se aplicó por los años de la gobernanza paramilitar, que fue su fruto, por eso después de darse cuenta de lo hecho, gritó furioso contra ella, para después arrodillarseles, y apoyar sus candidatos, hundiendo el liberalismo de la Revolución en Marcha, que yo reivindico”, añadió el presidente Petro.

“Permite y encubre el enorme fraude hecho en la plenaria del Senado contra la Consulta Popular. Se silencia ante el fraude, sabedor que en la Plenaria del Senado había mayoría por la consulta y la astucia tramposa impidió el triunfo popular, no dejando votar a los parlamentarios y levantando la sesión antes de huir. Cuantas veces usted ha amenazado a sus propios parlamentarios con el aval, solo porque quieren acabar el anacronismo y la falta de democracia de Colombia”, apuntó Petro.

El exmandatario publicó una carta el pasado miércoles en la que se refirió a la presentación de otra consulta popular luego de que esta fuera hundida por el Senado de la República, calificándola como un “acto de dictador”.

“Se equivoca el presidente Petro. Es un acto de autoritarismo sin antecedentes en nuestra vida republicana. Eso no va a ocurrir. A usted no lo elegimos dictador sino presidente de todos los colombianos y no solo presidente del pacto histórico. El lenguaje con el que el gobierno ha enfrentado este impasse es inaceptable para los demócratas de Colombia”, expresó Gaviria en su pronunciamiento.