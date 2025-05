Para la colectividad, la decisión del Senado debe respetarse. Recalcaron que se hizo con transparencia, respetando la constitución del 91, por lo que debería ser acatada por todos los actores del Estado. Aseguraron, además, que no están de acuerdo con la nueva consulta popular que radicó el Gobierno Nacional.

Según el partido, la nueva consulta les parece una forma de desconocer al Legislativo, y, siguiendo esa línea, desde la colectividad van a “encontrar un camino para hacer respetar los de las decisiones de nuestros jueces y de los órganos del poder público y de las tres cortes”. Es decir, no apoyarán el nuevo proyecto presentado.

El líder Gaviria, a nombre de sus compañeros, instó a otros actores de la democracia a pronunciarse al respecto.

Además, se refirieron a los rumores de reelección del actual presidente. En esa línea, aseguraron que no estarán en contra (tampoco a favor) siempre y cuando se haga “por medio de las vías democráticas”. Sin embargo, añadieron que esperan que la financiación de los procesos democráticos como este, que no competen a la nación, sino al partido, no deben hacerse con dineros públicos, por lo que estarán pendientes a ello.

Por último, criticaron el proceso de paz del Gobierno, señalando que no ha pasado nada con el Clan del Golfo. “Esto se debe, en parte, a que entre quienes lideran dicha estrategia dentro del Gobierno no hay un solo oficial con formación militar que contribuya a organizarla de forma que sea verdaderamente útil al Estado”, afirmaron.

Por el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre la carta.

Para saber más: Petro aviva la campaña en Barranquilla en medio de críticas a la nueva consulta popular, ¿qué sigue?