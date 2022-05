“Petro enreda lo que sea con una elocuencia muy grande. Decir que el Estado le dará empleo a todos los que no consigan en el sector privado no es posible. Son propuestas inviables”, señaló el exgobernador de Antioquia.

Al final del debate se registró un encontrón entre los candidatos por cuenta de los apoyos de políticos cuestionados. Fajardo cuestionó a Petro porque en Bolívar se registró que lo está apoyando Hugo Rada, una de las fichas más conocidas de Enilce López, más conocida como ‘La Gata’.

Ante esta pregunta, el exalcalde de Bogotá dijo que los corruptos no tienen espacio en su campaña y planteó que no es cierto que ‘La Gata’ se haya metido a su campaña y apuntó que “no me interesa tener apoyo de ningún corrupto, no permitiré que entren corruptos quieran meterse en el tren de la victoria”.

Aprovechando esta situación, Gutiérrez le reclamó a Petro que ha intentado hacer pactos con corruptos reiterándole el ‘perdón social’. Ante esta opinión, el candidato del Pacto Histórico le recriminó al exalcalde paisa que lo está apoyando Alejandro Char.

“Quiénes se robaron la comida en La Guajira, los integrantes Cambio Radical, son los que están en su campaña aliados al Clan Char que está con usted”, dijo Petro.