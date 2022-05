Los candidatos a la presidencia que encabezan la intención de voto en las encuestas se enfrentan esta noche en el primer debate de la recta final de las elecciones 2022, realizado por El Tiempo y la revista Semana. A la cita asisten Gustavo Petro, del Pacto Histórico, Federico Gutiérrez, de Creemos Colombia, y Sergio Fajardo, de Centro Esperanza. Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, canceló a última hora su presencia en el lugar. La primera pregunta fue sobre el tema del momento: la afirmación de Petro de que supuestamente se iban a cancelar las elecciones del 29 de mayo. Garantías para las elecciones “Si se suspende al registrador nacional en estos días previos de elecciones queda sin conducción el proceso electoral. A la campaña nos alertaron que eso iba a suceder el martes. La suspensión al registrador por parte de la procuradora prácticamente interrumpiría el proceso”, afirmó Petro. Gutiérrez, de inmediato, le respondió diciendo que sí hay “un ambiente enrarecido” y que la Registraduría debe dar claridades, pero advirtió que el fraude no sería a favor de otra campaña distinta, según él, a la del Pacto. “Si aquí ocurrió fraude, fue a favor del Pacto Histórico, porque fue al único partido al que le aparecieron votos“, dijo en referencia a los más de 500.000 votos que le aparecieron a la lista al Senado del Pacto. Fajardo le salió al paso ratificando su desconfía en la labor del registrador, Alexander Vega, pero aclaró que el llamado de Petro es una cortina de humo en medio de la recta final de la contienda. Mientras que Gutiérrez comentó que esa aseveración es una “distracción más en medio de la contienda”.

Puja Petro - “Fico” por ‘La Oficina’ Los dos punteros de las encuestas, Petro y Gutiérrez, tuvieron su primera confrontación por el Clan del Golfo. Todo comenzó cuando el del Pacto Histórico hizo referencia a ese grupo armado relacionándolo con ‘La Oficina’ y, de paso, intentando vincular al de Creemos Colombia con ese grupo delincuencial. ”El Clan del Golfo está ligado a ‘La Oficina’, que tiene un nombre de ciudad que no quiero mencionar. Y uno de los integrantes de esa ‘Oficina’ hizo parte de su gabinete (...) Su secretario de seguridad era de La Oficina”, increpó Petro a Gutiérrez. El exalcalde de Medellín le respondió que no tuvo ningún vínculo con ese grupo y, por el contrario, durante su gestión en la capital antioqueña estuvo amenazado por la respuesta que dio a los problemas de seguridad de la ciudad. Entre tanto, el de la coalición Centro Esperanza planteó una política de tres puntos para enfrentar los problemas de seguridad derivados de ese grupo al margen de la ley, que era liderado por alias “Otoniel”, quien ya fue extraditado a Estados Unidos.

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez en el debate de la recta final de las elecciones presidenciales 2022. FOTO: Colprensa

Confrontación directa: los candidatos se hicieron preguntas Sergio Fajardo le preguntó a Federico Gutiérrez si en el gobierno de Iván Duque hay corrupción. “Ningún caso de corrupción puede ser aceptado. El tema de Centros Poblados es un caso que no se debe aceptar (...) He sido crítico con la seguridad, cuando ocurrieron los desmanes en Cali, cuando el Clan del Golfo se tomó siete departamentos y no se dio una respuesta inmediata ni de manera contundente”, le respondió Gutiérrez a Fajardo. Federico Gutiérrez increpó a Gustavo Petro sobre si estaría dispuesto a extraditar a Piedad Córdoba a Estados Unidos, a lo que el candidato de izquierda respondió solo con un tajante: “Sí“. Gustavo Petro, entre tanto, consultó a Sergio Fajardo sobre el monto que plantea para la pensión de los adultos que ya salieron de su vida laboral y que cotizaron en el sistema. Fajardo respondió que el monto de alrededor de dos salarios mínimos cubre al 80% de los asalariados en Colombia y que los cálculos de su campaña muestran que es la mejor forma de equilibrar los ingresos por ahorros pensionales en Colombia.

La arremetida de Fajardo contra “Fico”y Petro Sergio Fajardo aprovechó para cuestionar a sus dos contrincantes. “Esta Colombia que estamos viendo no es la Colombia que queremos. Si alguna de las posiciones que están aquí acompañándome llega a ganar las elecciones Colombia va a ser un polvorín”, comentó el candidato de la Centro Esperanza. “Fico” se defendió diciendo que jamás ha llamado a una insurrección y que, si gana la Presidencia, va a unir a Colombia e invitará los otros candidatos a construir su eventual programa de Gobierno. Incluso, Gutiérrez habló de implementar una “política del amor”. Al tiempo, Gustavo Petro aseguró que el país viene de un proceso de paz y que, si se “defiende” la Constitución de 1991, se estaría aplicando la “paz”. Las “chuzadas” a la campaña de Federico Gutiérrez Otro tema que ha marcado la recta final de esta contienda por las elecciones 2022 es la infiltración a la campaña de Federico Gutiérrez, que se denunció ante las autoridades días después de que el Pacto Histórico afirmara públicamente que había infiltrado a sus contendores. Justamente, el equipo de Creemos Colombia encontró un micrófono en su sede en Medellín. Sobre este tema, ‘Fico’ apuntó: “No fui yo quien confesó el delito, fueron ellos. En cabeza de su abogado que dijo que infiltraron las campañas (...) Estamos en el marco de una campaña sucia en la que hemos recibido ataques durante más de dos meses”. A lo que Petro le respondió que: “La infiltración no es a su campaña, es a las bandas criminales, a menos que se confundan, que están comprando votos en este momento en Colombia”.

Gustavo Petro en el debate para las elecciones presidenciales de este 2022. FOTO: Colprensa

Fajardo evita atacar a quienes le dieron la espalda Al candidato de la Centro Esperanza los moderadores del debate presidencial le preguntaron si tenía algún comentario para los militantes de las filas de su coalición que desertaron de su campaña después de su caída en las encuestas para unirse a Gustavo Petro o a Rodolfo Hernández. Por ejemplo, los congresistas electos por ese grupo político Catherine Juvinao, Andrea Padilla, el youtuber JP Hernández y otros dejaron de respaldar al matemático para irse a los bandos del Pacto Histórico y de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. No obstante, Sergio Fajardo evitó atacar a sus exaliados políticos. “Esto no está escrito. Ustedes que están allá pueden votar y no tienen que votar por lo que los medios de comunicación quieran influir (...) Hace cuatro años, una semana antes de las elecciones, yo estaba a 13 puntos de diferencia de Petro y terminé a uno”, comentó, haciendo un llamado más para que no solo se preste atención a las encuestas que lo dejaron en la cola de la intención de voto para los comicios de este 29 de mayo.

Federico Gutiérrez en el debate para las elecciones presidenciales de este 2022. FOTO: Colprensa

¿Conversaciones entre candidatos? Gustavo Petro dijo que, si otro candidato gana las elecciones, sí se tomaría un café con él. Sergio Fajardo siguió la misma línea detallando que asistiría a una convocatoria, en caso de que él sea el perdedor de los comicios. Y Federico Gutiérrez afirmó ser un hombre de conversaciones. Otro tema que surgió en este capítulo del debate fue la invitación que hizo Petro a Hernández y a Fajardo a hablar de la supuesta cancelación de las elecciones –un tema que ya desmintieron las instituciones–. Fajardo respondió que no aceptó su convocatoria porque “no voy a ser acólito de Gustavo Petro en una cortina de humo”. A Petro también le preguntaron por qué no invitó a su otro contendor, Gutiérrez, a esa cita, a lo que contestó que a su juicio este aspirante representa al sector político que no ha querido conversar. “Queda claro que entre el candidato que no vino y Gustavo están hablando, están juntos. Segundo, el candidato que no estaba enterado de esto era Sergio, pero los dos terminaron declinándole la invitación”, se sumó Fajardo a la conversación. Gustavo Petro le dijo a Federico Gutiérrez que lo espera como el principal líder de la oposición cuando sea presidente. Al instante, Gutiérrez le respondió que él lo esperará también como líder del otro bando político, ante su eventual llegada a la Casa de Nariño. Mientras Fajardo delineaba su propuesta en salud, Petro afirmó que le interesaban sus ideas en ese ámbito y la periodista Vicky Dávila aprovechó ese guiño para bromear sobre los “coqueteos” entre ambos. “Yo a la única que le coqueteo es a María Ángela. A Petro, ni más faltaba”, le respondió el de la Centro Esperanza.

Las propuestas en salud de Petro, ‘Fico’ y Fajardo Sergio Fajardo dejó claro que no acabaría con las EPS, pero consideró que el énfasis de la salud debe estar en la promoción y la prevención desde el Ministerio de Salud y las secretarías encartadas de ese ámbito. “Tenemos que definir cuál es el papel de las EPS en la salud pública. Deben estar ubicadas en un territorio, entender la epidemiología de este y tenemos que hacerles seguimiento financiero”, comentó Fajardo. Planteó un fondo para evitar que esas instituciones prestadoras del servicio de salud trabajen. Gustavo Petro dijo que en su posible gobierno habría giros directos de las Adres a las instituciones que prestan servicios de salud sin que haya intermediación financiera. “Esto significa que las EPS, las que quedan porque 110 quebraron, vamos a transformarlas en instituciones prestadoras de salud, a reconocer sus clínicas e infraestructura de atención en salud, y girar directamente del Adres los recursos que demandan sus servicios”, detalló el candidato del Pacto Histórico. Federico Gutiérrez resaltó que su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, es médico, comentó que se debe garantizar el servicio para la población pobre no asegurada y también mencionó la promoción y prevención. “Las EPS no hay que acabarlas. Hay que vigilarlas, que cumplan, que no se roben la plata y mirar cuáles son las que pueden cumplir una labor social”, propuso Federico Gutiérrez.

Sergio Fajardo en el debate para las elecciones presidenciales de este 2022. FOTO: Colprensa

Debate sobre las ideas económicas Gustavo Petro y Sergio Fajardo protagonizaron la discusión más larga de la noche al debatir las propuestas de reformas tributaria y pensional que ambos plasmaron en sus planes de gobierno. El candidato de la Centro Esperanza sacó un papel, vertical y con números escritos, para señalar que –en su opinión– las cuentas de su contrincante del Pacto Histórico en esos ítems no dan. El debate se alargó y Petro le devolvió la pelota a Fajardo, acusándolo de hacer mal los cálculos en ese ámbito. Por su parte, Federico Gutiérrez sostuvo que mantendrá la edad de pensión, los regímenes privados y público (Colpensiones), pero consideró que “muchas cosas tienen que cambiar. Los ahorros tendrán que a cubrir 3 millones de adultos mayores que puedan recibir una mesada de hasta $500.000 hasta el final del Gobierno”.