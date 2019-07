Gustavo Petro presentó a sus candidatos en Medellín

Gustavo Petro está convencido de que “si Antioquia cambia, Colombia cambia”. Para él, obtener el triunfo electoral en Medellín sería el inicio de lo que considera “la política de la vida” y las “transformaciones para el país”. Pero, por ahora, esa posibilidad se ve remota, si se tiene en cuenta el resultado de las elecciones a la Presidencia en Antioquia, en segunda vuelta, en las que el mandatario Iván Duque obtuvo el 72% de los votos y Petro el 21%.

No obstante, sus cuentas son optimistas, destaca que obtuvo medio millón de votos en Antioquia y 208.427 en Medellín. Pero en los comicios regionales no funciona la misma lógica. De hecho, el candidato de la izquierda en 2015, Héctor Hoyos no llegó ni a 10.000 sufragios y fue último.

El congresista afirmó que no divide la política en izquierda y derecha, que en el siglo XXI hay otros parámetros. “Si queremos la extinción de la vida, explotar los recursos naturales o atacar a la juventud con fusiles, para eso está la política de la muerte. Nosotros somos la política de la vida y creo que la mayoría de antioqueños están con esta política”, aseguró.

Así explica la posibilidad de llegar al poder en Medellín, una ciudad en la que pesa el voto de opinión y no se ha inclinado por la izquierda.