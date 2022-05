En la correría política de los candidatos presidenciales, de cara a la primera vuelta del 29 de mayo, el candidato del Equipo por Colombia visitó la ciudad de Cúcuta y desde allí habló de sus propuestas para la ciudad fronteriza con Venezuela.

“Lo que era la frontera más dinámica en términos sociales y económicos de la región ahora solo transcurren sueños rotos y familias destruidas. Por eso entendiendo la necesidad de Cúcuta y de Norte de Santander es muy importante explorar y poder avanzar en la apertura de la frontera en términos comerciales”, aseguró el candidato Gutiérrez en la plaza pública.

La propuesta de Gutiérrez, dijo, apunta a tener control estricto en temas migratorios, pero con la flexibilidad de que en la frontera fluya el intercambio de bienes y servicios para el departamento de Norte de Santander.

El pasado 5 de mayo, Gustavo Petro estuvo en la plaza pública de la Ciudadela Juan Atalay de Cúcuta. En ese momento el candidato del Pacto Histórico también vistió la camiseta del Cúcuta Deportivo y habló de soluciones para la frontera.

“Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. (...) Yo no veo alternativa para Cúcuta, si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, fue el comentario de Petro en ese momento.