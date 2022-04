Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró que no tiene ningún contacto con el senador electo por esa convergencia, Roy Barreras, quien recientemente le pidió una disculpa pública por una visita a La Picota y el consabido escándalo del “perdón social”.

“No lo conozco y él no me conoce. No tengo por qué pedirle perdón a él o de la forma como él dice”, le dijo Juan Fernando Petro a EL COLOMBIANO después de que se le preguntara si iba a pedirle disculpas a los miembros de la campaña después de reunirse con políticos condenados por corrupción, como el exsenador Iván Moreno, o por parapolítica, como Álvaro ‘El Gordo’ García.

“Fue un error como lo interpretaron. Yo sí le he dicho a Gustavo que me disculpe, lo hice directamente con él, pero no puedo correrle a lo que me diga alguien con los zapatos bien lustrados, de saco y corbata, e incluso desde la burocracia misma, que no ha recorrido los territorios profundos a los que debemos en verdad pedirles perdón por el abandono”, dijo Juan Fernando Petro, quien aclaró que sí apoya a su hermano, pero que no es militante directo de su movimiento político.