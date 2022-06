El magistrado Manuel Samudio fue el único que salvó su voto en la decisión del fallo de tutela, pues para él los entes estatales que vincularon los ciudadanos (Consejo Nacional Electoral, RTVC y la Registraduría) no han desconocido derechos fundamentales y por ende no procedía vincularlos al caso, como finalmente no se hizo. Además, consideró que el Tribunal Superior de Bogotá no tenía competencia para conocer esta acción. Y resaltó que si los candidatos no quieren ir a debates, no hay mecanismo para obligarlos. “Si el candidato no quiere o no desea exponer sus programas y propuestas en un debate (...) y con ello priva a potenciales electores del conocimiento de su programa para convencerlos de un posible apoyo, las consecuencias las recibirá del sufragante, quien en urnas dará su veredicto el día de las elecciones”, concluyó.