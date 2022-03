La historia de las elecciones de 2018 con el espectro de centro dividido se repetirá: Sergio Fajardo y Humberto de la Calle tendrán caminos separados en la primera vuelta presidencial, a pesar de que habían concretado en 2021 una alianza con el primero como aspirante a la Presidencia y el segundo al Senado.

El exnegociador de paz y ahora senador electo está maniatado y tendrá que apoyar a la también aspirante presidencial Íngrid Betancourt, quien desde ya le dejó claro que no tiene más alternativa que apoyarla únicamente a ella –y no a Fajardo– en la primera vuelta el 29 de mayo, para no incurrir en doble militancia.

A De la Calle el Ministerio del Interior le notificó que solo podrá apoyar a Betancourt porque su partido (Verde Oxígeno) fue el que lo avaló para aspirar al Senado en la lista de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. Como Betancourt abandonó la Centro Esperanza, los candidatos con aval de su colectividad solo pueden respaldarla a ella o, de lo contrario, incurrirán en doble militancia.