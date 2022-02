Ese comentario no cayó nada bien en el Polo Democrático, partido que avaló a Márquez, y su presidente, el senador Alexánder López, le dijo a Barreras que “no joda más” y le reiteró que el compromiso de la fórmula también se hizo con la lideresa social.

“¡No jodas más! Tú no eres el dueño del Pacto Histórico. El Pacto es con la gente, acá no hay gamonales. Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático. Francia Márquez no está sola, ella se respeta, encarna las luchas de la patria”, cuestionó López.

Tras esta acalorada crítica, la propia Márquez respondió y aseguró que esta convergencia no puede dar continuidad a prácticas políticas amañadas que, según ella, han puesto al país a vivir en la miseria y le dijo a Barreras que “no todo vale”.

“El Pacto es con la gente. No podemos dar continuidad a las prácticas políticas amañadas han puesto a los colombianos a vivir en la miseria. No señor, no todo vale”, planteó la lideresa social y precandidata presidencial.