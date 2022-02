La maquinaria de memes que enfrenta Ingrid Betancourt en redes sociales

“¿Óscar Iván Zuluga tiene maquinarias?”, con ese interrogante la candidata presidencial Ingrid Betancourt levantó una oleada de críticas a su naciente campaña. En redes cuestionaron un supuesto desconocimiento del panorama político y una desconexión con la realidad del país.

En una entrevista en RCN la política debía definir con qué candidatos haría o no una alianza para la primera vuelta presidencial, el 29 de mayo. En un panorama de 14 precandidatos, Ingrid no supo definir qué políticos tenían o no lo que ella ha denominado como “las maquinarias”. El debate quedó abierto, pero en la discusión también hubo espacio para el humor.

Los titubeos de la exsenadora, ahora candidata por el partido Verde Oxígeno, causaron polémica porque el fin de semana decidió retirarse de la Coalición Centro Esperanza por sus diferencias con el precandidato Alejandro Gaviria.

En un debate de El Tiempo y Semana, Betancourt señaló a Gaviria de unirse a las máquinarias políticas de Germán Varón (Cambio Radical) y Miguel Ángel Pinto (Liberal).