El presidente Iván Duque lanzó una crítica indirecta al candidato Gustavo Petro durante una de sus intervenciones en la Cumbre de las Américas que se desarrolla esta semana en Los Ángeles.

Duque participaba en el Foro para las Américas y fue consultado sobre cómo ve el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos con el cambio de Gobierno que vivirá el país a partir del próximo 7 de agosto, a lo que respondió que reestructurar el vínculo binacional sería “pegarse un tiro en el pie”.

“Siempre he creído que, si no está roto, para qué arreglarlo. Yo me pregunto por qué debe alguien tratar de destruir una relación bilateral en la que estamos celebrando 200 años de esa relación bipartidista y bicameral”, afirmó el Ejecutivo.