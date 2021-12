La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, género una nueva ola de comentarios por sus palabras durante una de las plenarias. En varios videos que circulan en redes sociales se le escucha decir “marica, ¡ya no más!”, con evidente desesperación tras discutir con sus compañeros.

“Estamos en votación. Marica, ya no más, ya no más Juan Carlos, no más”, dijo Arias, a lo que respondió Losada, también en un tono enojado, que “el man está disparando contra mí, guevón” y que lo dejara responder a las afirmaciones que había hecho en su contra otro de los congresistas.

La presidenta de la Cámara también ha generado otros escándalos recientes. El más polémico fue el relacionado con el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad Externado.

De hecho, la congresista estuvo recientemente ante la Corte Suprema de Justicia rindiendo versión libre sobre su versión de los hechos.