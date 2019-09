La meta: poner en marcha turbinas de Hidroituango

Iván Mauricio Pérez

Compromiso Ciudadano

El candidato afirma que apoyará la terminación de Hidroituango. Entre las razones que expone, es que el aporte de este proyecto a la demanda energética nacional “beneficiará a todos los colombianos y en especial al departamento de Antioquia”. Sin embargo, considera “crucial que se realicen las investigaciones necesarias para determinar los responsables de los fallos de la hidroeléctrica, evitando que en un futuro otra obra de infraestructura cause angustia y amenace a la población antioqueña”. Como gobernador, afirma Pérez, su postura no será divisoria. Su propuesta consiste en apoyar el proyecto “a la vez que lucharemos por las garantías de las comunidades más afectadas, como ya lo hizo Compromiso Ciudadano en el pasado: 100 millones de dólares fueron inyectados en ese entonces a las comunidades, en proyectos productivos, de salud, de vías terciarias, de Presupuesto Participativo, de medicina y otros temas a los 12 municipios del área de influencia directa del proyecto”. El objetivo, agrega el candidato, es que las comunidades no deban esperar a que el proyecto hidroeléctrico empiece a generar regalías para percibir los beneficios. Para Pérez, “el desarrollo no puede ser desigual”. De cara al trabajo con las comunidades, el candidato pretende aplicar una estrategia con dos componentes principales: educación, “para el cuidado del medio ambiente y la cooptación de jóvenes para quitárselos a la guerra”, y empleo, “para ayudar al desarrollo de la región con proyectos productivos”.