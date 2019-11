La novela de Guerra por la curul de “oposición”

El excandidato a la Gobernación de Antioquia, Andrés Guerra, quien ocupó el segundo lugar en las elecciones, aceptó ayer la curul en la Asamblea de Antioquia que le otorga el estatuto de oposición. Pero ese “sí” no fue sencillo. Guerra pidió tiempo y prudencia para tomar la decisión.

Ante la incertidumbre de su partido y de los electores, 10 días después de las elecciones, mediante un video que publicó en sus redes sociales y que grabó desde la que llamó “la Colombia profunda”, Guerra aceptó la curul y manifestó que su llegada a la Asamblea será “de manera independiente” y “constructiva”.

La postura favorable de algunos miembros del Centro Democrático frente a la administración de Aníbal Gaviria y sus dilemas personales, fueron algunos de los puntos que hicieron dudar a Guerra para tomar la decisión. Sin embargo, siempre fue claro que sus compañeros lo querían en la bancada. Por ejemplo, el diputado de Centro Democrático Roque Arismendy dijo que “un programa de gobierno que quedó de segundo no se desecha, tiene cosas buenas para lo que se constituye en el Plan de Desarrollo”.

El aprieto para el excandidato se desprende de la nueva normativa, en el artículo 6 de la Ley 1909 que obliga a los partidos políticos y movimientos a declararse, dentro del mes siguiente al inicio de mandato, en tres posturas: ser oposición, independiente o de Gobierno. Esta norma puso a Guerra entre la espada y la pared.

Cerca al Gobierno

Y es que el uribismo busca ser parte del Gobierno de Aníbal Gaviria, ya que cinco de los siete diputados electos coinciden con esta posición. Incluso, en reuniones privadas se plantea la idea de que podrían tener representación, es decir, que miembros del Centro Democrático ocupen cargos directivos.

Ahora, los lazos que unen a Gaviria y al uribismo son evidentes: en las elecciones presidenciales, Gaviria le dio el apoyo a Duque. Y su hermana, Sofía Gaviria, ocupa un puesto diplomático, es la actual embajadora de Colombia en Suiza.

El diputado del Centro Democrático, José Noreña, señaló que no han pensado en declararse en oposición y su postura frente a la administración “es constructiva, lo bueno hay que apoyarlo y malo atacarlo”.

Además, la diputada electa por el uribismo, Verónica Arango, afirmó que “no tenemos posiciones ideológicas encontradas con Gaviria. Se requiere apoyar a los alcaldes que han sido electos por el Centro Democrático y Aníbal les va a abrir las puertas. Dejarlos solos implicaría perder un espacio”.

El dilema

Guerra no se siente cómodo con la postura de algunos de sus compañeros. Le dijo a EL COLOMBIANO que siente “que el partido quiere acompañar a Aníbal en coalición y no quiero tener esa postura, siento que los partidos tienen que tener una ascendencia sobre las derrotas y asumirlas”.

De igual forma, expresó que para tomar la decisión siempre escucho a sus seguidores. “El 50 % de la gente me decía que sí, otros que no”.

Sumado a ello, su familia jugó un papel importante, “me decían que me dedicara a lo privado, que es lo que he hecho por 40 años. Tengo una responsabilidad sobre mis hermanos y mis padres. Mucha gente no lo sabe, nosotros tenemos empresa y hacemos empresa, estos días he venido a cuadrar caja de 3 meses de campaña”.

También, confirmó que evaluó alternativas para formar parte del Gobierno Nacional. “Tenía ofertas nacionales, tengo que agradecerle al presidente Iván Duque”. Guerra fue quien coordinó la campaña en Antioquia en 2018 y dirigió en la región al Centro Democrático por alrededor de tres años.

Cabe resaltar que un vacío normativo le daría una opción a Guerra de ser independiente. El artículo 25 del estatuto de oposición (Ley 1909) señala que los candidatos que ocuparon el segundo puesto en las elecciones “tendrán derecho personal a ocupar la curul”.

Es decir, este puesto sería del candidato y no del partido, detalle que le permitiría no actuar en bloque, pero iría en contravía de lo que ordena la colectividad.