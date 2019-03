La paz vuelve a la agenda: un déjà vu en elecciones

Santiago Valencia , senador del Centro Democrático, no considera que el tema de la paz se esté reencauchando, “porque como lo impusieron mediante el ‘fast track’, cambiando las reglas de juego y desconociendo el resultado del plebiscito, pues la gente no puede olvidar que por coherencia, esas fueron las banderas que eligieron a Iván Duque. Por eso nuestro electorado esperaba que llegáramos a trabajar con ese tema”.

Para Julián Restrepo , coordinador de la maestría en comunicación política de Eafit, “el uribismo a nivel nacional como subnacional está tratando de imponer agenda a favor del presidente Duque. Ellos refuerzan la idea de que hay que hacer cosas en contra del Acuerdo de Paz, así digan que no lo van a acabar. Es un ataque sistemático para tratar de cambiar lo que no han podido del proceso de paz”.

Para el uribismo, no se trata de estrategia electoral sino de coherencia con las propuestas de la contienda presidencial del año pasado.

El senador Valencia agregó, que como la paz quedó “mal hecha”, por eso es un tema que se destaca en estos momentos. “La agenda no la impone el Centro Democrático sino la realidad del país, y esa realidad indicaba que había que objetar la JEP”, dijo.

César Eugenio Martínez, representante a la Cámara uribista, recordó que Duque en campaña prometió revisar la JEP. “Los cambios sugeridos a la justicia especial, incluso, serían productivos para el Acuerdo de Paz. Nuestro partido tiene sus banderas y no son coyunturales ni cambian por elecciones, decir que es por estrategia es una interpretación amañada y es darle tinte político a lo que es una responsabilidad”.

Para Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde, el uribismo ganó las elecciones y que gobiernen con sus ideas es lo normal. Pero, “el triunfo de Duque nos devolvió a la polarización y a profundizar la división entre los colombianos. Reviven los odios y las rabias. La visión de la política del Centro Democrático es sectaria, vindicativa y excluyente. Y su sed de poder es infinita. Todo lo que hacen por estos días desde el poder apunta a fortalecerse para las elecciones de octubre, sin propuestas sobre el bienestar de las comunidades”.

Juan Luis Castro, también senador verde, no es tan radical. “Ellos han sido consecuentes en estar en contra del proceso de paz, no apoyaron la JEP y no han estado de acuerdo con lo que se firmó. Los procesos de paz se hacen para que la gente se reconcilie y se perdonen, y este proceso no alcanzó para eso”.

Robledo también cree que hay problemas del país que están quedando en el olvido por las decisiones del Ejecutivo. “Lo increíble es que están haciendo esto cuando estamos debatiendo el Plan de Desarrollo. Tenemos problemas graves en educación, el agro es un desastre, la industria antioqueña textil, la crisis del café”, recalcó Robledo.

Entretanto, los analistas consultados consideran que la agenda la está dominando la derecha. José Olimpo Suárez, coordinador de la Maestría en Estudios Políticos de la UPB, indicó que la política volvió al escenario público más fuerte, el de la confrontación. “Uribe pone la agenda política, por eso César Gaviria se muestra tan disgustado, porque no acepta que a estas alturas, Uribe siga poniendo la agenda política del país. Sobre la JEP el debate no es jurídico, es político”.

El profesor Restrepo indicó que “vuelve la ideología uribista de la seguridad y el orden público, donde ellos navegan tranquilamente. El país ya no giraba hacia ese lado, se hablaba de agenda anticorrupción, matrimonio igualitario, seguridad alimentaria; temas que no le convienen a la visión de la derecha. Desde 1982 los colombianos hemos votado por la paz y por supuestas técnicas por lograrla”.