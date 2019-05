La puja final por el aval uribista para la Alcaldía de Medellín

“Madrugando más y durmiendo menos. Me levanto a las 4:00 de la mañana, llego a las 5:30 al Concejo, a las 9:00 instalo sesión, a las 12:30 salgo y desde las 2:00 en adelante, reuniones en las calles y con las comunidades hasta las 11:00. Voy con mi familia, me veo con ellos en las reuniones o medios, porque comprenden mi situación. Estamos en un momento coyuntural y disfrutamos del momento”.

“Le voy a contar. Desde que soy concejal de Medellín coloco vallas. A los tres meses instalé las primeras, para entregar un informe de gestión. Eso fue atípico en su momento, pero yo lo hice con mis primeros 100 días. En junio, recolectando las firmas de resistencia civil, puse una valla con el presidente Uribe en la que mostraba que había recolectado las firmas. Cada diciembre instalo vallas. Esta vez, como es año electoral, las puse, pero la Ley 130 dice que hay propaganda electoral y divulgación política. Puse las vallas y las he puesto, como divulgación, no como propaganda. Yo no estaba invitando a votar por nada ni nadie, estaba mostrando mi gestión”.

“No he sentido diferencia, mis compañeros han sido totalmente respetuosos de nuestro proceso, estamos aquí por un liderazgo, por experiencia, no por ser mujer. Digamos que la única consideración con el tema de ser mujer fue porque me coincidió con el embarazo, con el nacimiento de Alicia y en los foros que realizó el partido con los precandidatos me entendieron si llegue un poquito tarde o me fui antes. Pero gratitud total porque entendieron lo que significa este proceso de maternidad”.

“Combatir de frente la criminalidad. En los consejos de seguridad que realiza el Municipio, se deben incluir los jefes y las empresas de seguridad privada, pues tienen mucho que aportarnos. Se requiere hacer una alianza con la ciudadanía, nos duele ver en las calles que no quieren denunciar, no siente confianza con el policía y, por ello, otro consejo de seguridad se debe hacer con la ciudadanía, en los que la Alcaldía active la confianza para la comunicación.

“Sí, totalmente de acuerdo. Yo hubiera preferido que la encuesta fuera 100 % para la ciudadanía de manera espontánea, no tener una participación para la militancia porque los datos se desactualizan muy rápido y en Colombia no hay vocación de militantes de un partido”.

“Me ha gustado mucho el proceso, incluso eso me animó a participar el año pasado. Es un ejercicio de precandidatos similar al que eligió a Iván Duque, el mecanismo lo evalúe exitoso y por eso me pareció muy bueno hacer algo similar en Medellín, sobretodo porque los que íbamos a participar somos muy jóvenes y el proceso nos daba la oportunidad de hacernos conocer más”.

¿Cómo ha sido el proceso de selección del candidato? ¿Ya hay desgaste?

“El proceso ha sido largo pero va a construir un candidato fuerte y ese era el objetivo. Internamente hubo rencillas que generaron desgaste, pero cualquier otra fórmula lo hubiera hecho. Los partidos ya no están para dedazos, los partidos tienen que tener algún proceso democrático. El que quiera apoyarme bienvenido, si alguien dentro del partido no se siente cómodo apoyándome, yo no lo voy a perseguir, que vaya y tome la decisión de hacer política con alguien más, porque creo que la política se hace con convicción. La disciplina de partido es para mí una fórmula muy anticuada”.

¿Es lo que pasa en un proceso tan largo?

“Los procesos son desgastantes cuando no se cumplen las normas y yo creo que eso fue lo que en algún momento generó incomodidad, no solo mía sino de muchas personas frente al no cumplimiento de la normatividad electoral por un lado, además de las propias reglas que los candidatos acordamos. Lo que uno pacta en una mesa, aunque no firme, tiene que tener un vínculo sagrado de las personas. Uno tampoco se puede quedar callado frente a esas malas actuaciones. Y digo lo mismo, si esas personas no se sienten cómodas apoyándome, tienen toda la posibilidad de irse con el que quieran”.

¿Lo dice por la publicidad de Mejía que generó malestar en el partido?

“Sí, sin duda. Yo creo que todos los precandidatos nos sentimos muy incómodos. Fueron muchos recursos, mucha plata que generaba desequilibrio. A los ojos de cualquiera se notaba que había un rompimiento de la norma electoral y del propio pacto que hicimos los precandidatos. Yo diría sin temor a equivocarme que generó un impacto en las encuestas y las pudo desnivelar. Eso es injusto con otras personas”.

¿Precandidatos que ya no están?

“Sí, que ya no están en el proceso”.

¿Está de acuerdo con el mecanismo de elección?

“Sí. Hubo diferencias numéricas de cuántas encuestas deberían ser, cuánto porcentaje a la encuesta abierta y a los militantes, ahí siempre habrá puntos de vista diferentes. Pero entendimos que era económica y de menos desgaste”.

¿Hay unidad en el partido? ¿Apoyo total al que salga vencedor?

“Yo no voy a unir a un partido con disciplina para perros, yo quiero realmente ganarme el corazón de los ciudadanos, me quiero ganar su voto con convicción, ese es mi gran objetivo. Sumar fuerzas vivas de la ciuidad, academicos, empresarios, estudiantes (...) Conmigo no hay negociaciones incómodas de qué me va a dar a cambio de qué, así no funciono yo en política”.

Si no fuera usted, ¿de los otros dos quién le gustaría que fuera el candidato?

“Es muy difícil de responder porque creo en mis capacidades, creo en mi liderazgo, confío en que los ciudadanos cada vez se convencen más de una gerencia moderna”.

¿Cuál sería su megaobra?

“Fortalecimiento de la infraestructura de transporte público integrado. Hay que hacer una ampliación del Metro de Medellín, hay una línea F que va entre Caribe e Industriales que va por el margen occidental del río, que ya tiene parte de la infraestructura. Tenemos que ampliar las estaciones y el número de trenes. Hay que mejorar andenes, ciclorrutas y una gran reurbanización que acerque a las personas a los centros de desarrollo económico y a los centros de estudio. En la glorieta de San Diego hay que hacer una intervención porque van a llegar más de 15 mil vehículos del Tunel de Oriente”.

¿Qué continuaría y qué cambiaría de la actual administración?

“Yo parto de construir sobre lo construido, me gusta el liderazgo del Alcalde en materia de seguridad y eso debe mantenerse. Cambiaria formas pero el compromiso con la reducción del delito y la lucha contra las bandas criminales lo seguiría. En materia educativa reconozco el aumento de la jornada complementaria, la jornada única. Me gustan los corredores verdes y el proceso de internacionalición. En seguridad aprovecharía más la tecnología para prevenir el delito.

Si gana, ¿es más por mérito suyo o por la influencia de su papá?

“Es muy difícil medirlo. Yo en las encuestas mido el reconocimiento y la favorabilidad hacia mí y es muy positiva. Es evidente que tengo un papá que ha sido un gran servidor público, un hombre que la ciudadanía quiere y respeta mucho. Tengo que superar la vara”.

¿Le da temor que en elecciones vuelva a aparecer el proceso que él tiene en la Corte?

“No me cabe duda que va a volver a aparecer, porque la politiquería en Colombia no solo es la corrupción de comprar votos sino de dañar reputaciones ajenas para beneficiarse. Hay unos que solo hacen política hablando mal de los demás y si ese va a ser el argumento de los rivales, muestran su mala condición personal y su falta de propuestas”.