Las cuentas de Uribe en la Corte Suprema de Justicia

“El señor magistrado que condujo la indagatoria procedió en el cumplimiento de su deber, no tengo queja, y creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad”, expresó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su primera reacción tras las ocho horas de indagatoria que surtieron el trámite procesal que enfrenta en la Corte Suprema de Justicia por los delitos de fraude procesal y soborno por falsos testigos.

Es de anotar que, al concluir la indagatoria, Uribe quedó formalmente vinculado al proceso que adelanta la Sala de Instrucción y Juzgamiento de la Corte por los delitos de “fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo”, informó el Alto Tribunal.

A las afueras de la Corte

En medio de un enfrentamiento de arengas, tambores y cornetas, entre los seguidores y detractores, acompañado de sus abogados y un fuerte esquema de seguridad, el expresidente, a las 7:40 de la mañana, descendió de su camioneta blindada al frente del Palacio de Justicia de Bogotá, lugar donde rindió indagatoria.

Mientras que Uribe respondía alrededor de un centenar de preguntas ante los magistrados del alto tribunal, manifestantes, a favor y en contra, en más de cinco oportunidades estuvieron a punto de enfrentarse. La Policía acordonó el sector e intervino para evitar riñas.

De un lado, un grupo de simpatizantes de Uribe, agitando banderas de Colombia, gritaban: “Uribe, amigo, el pueblo está contigo”.

La religiosa Adriana Pérez, una hermana Carmelita que se robó el show porque pregonaba con un megáfono sus sentimientos de afecto por el expresidente gritaba:“Uribe es un defensor de los niños y los ancianos, siempre habla por ellos, trabaja por ellos. Y papito Dios decía que el que ame a un niño me ama a mí. La gente que no lo quiere es porque se deja llevar por habladurías y no lo conoce. Por eso lo defiendo”.

Del otro, ciudadanos con trajes alusivos a la muerte y carteles con señalamientos al expresidente por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, exigían justicia. “Estamos aquí porque mataron nuestros hijos, porque eran buenas personas y los desaparecieron. ¿Quién nos los va a devolver? No queremos venganza, no queremos ríos de sangre. Lo único que queremos y lo que estamos exigiendo aquí es justicia y verdad”, señaló Gloria Ríos, una manifestante.

Cruzando el mediodía, la lluvia aplacó momentáneamente los ánimos en la calle. Mientras los simpatizantes uribistas buscaron refugio en edificios aledaños, los manifestantes en su contra se unieron al grupo que esperaba afuera del cordón policial en la carrera Séptima, y la calle 12 quedó vacía.

Entonces todo fue espera. Mientras los medios de comunicación se agolpaban a la salida de la Corte Suprema, esperando alguna novedad sobre la diligencia, personal de seguridad entraba y salía.

Sobre las 5:30 de la tarde voceros del tribunal informaron que Uribe había salido por el sótano, evadiendo las cámaras, y que la indagatoria había llegado a su fin, pues los magistrados habían alcanzado a formular todas las preguntas que tenían preparadas.

Manojo de reacciones

De esta forma, el presidente del ente de Justicia, Álvaro García, indicó que Uribe tendrá todas las garantías procesales e hizo un llamado a la cordura y a confiar en la justicia. “Ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados”, puntualizó.

Tras la jornada, la directora de Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, manifestó: “Ojalá sea un cierre de páginas, que esto quede a consideración de la justicia y nosotros podamos tener más tranquilidad”.

Jorge Robledo, el senador del Polo, espera que la Corte actúe con “estricto apego a la Ley y tome las determinaciones convenientes, les gusten o no a sectores de la sociedad, no una justicia política”. Hizo un llamado para que se respeten estas decisiones.

Luego de la etapa de ayer, el Tribunal resolverá su situación judicial, bajo la Ley 600 en los próximos 10 días, que deja tres escenarios posibles. Primero: podría dictarse una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Segundo: que no se le dicte medida pero se adelante la investigación, y tercero: que se precluya la investigación y termine el proceso.