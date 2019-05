Las señales de la “separación” de Farc con Márquez

Andrés Macías

Analista de paz y conflicto

“La carta de Timochenko es una apuesta por recuperar la credibilidad del partido frente a las críticas de los últimos días tras la decisión de la JEP de no permitir la extradición de Jesús Santrich. También es una respuesta a quienes cuestionan que ese grupo reciba tantos beneficios a pesar de no tener mayorías, ni representatividad, y no estar cumpliendo”.