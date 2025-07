En menos de dos meses –justo el 31 de agosto–, concluye el contrato entre el Gobierno Nacional y una unión temporal en la que tiene participación la firma Thomas Greg & Sons para garantizar el servicio de expedición de pasaportes.



Laura Sarabia advierte urgencia; Saade responde

Si bien la saliente canciller Laura Sarabia aseguró que la única manera de darle continuidad al servicio era extender el contrato, el nuevo jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, sorprendió al señalar que, por instrucción del presidente Gustavo Petro, buscarán firmar un convenio con el Gobierno de Portugal para comenzar a hacer los pasaportes de la mano de la Imprenta Nacional. Sin embargo, en medio de la presión por los tiempos, este lunes Saade reconoció que aún no se ha firmado dicho convenio, en el que se materializará el cómo se va a comenzar a prestar un servicio que cada día demandan alrededor de 8.000 personas. De fondo persiste la incertidumbre por una eventual crisis frente a la expedición de pasaportes en Colombia. “Hoy no se ha firmado el convenio que se va a firmar (...) Les parece imposible y es lo que le han hecho creer a la opinión pública, que se va a construir una maquinaria en un mes y 23 días, pero se les olvida que Portugal –la Casa de la Moneda– hace pasaportes desde hace muchísimos años y tiene toda la implementación para empezar a producir en cualquier momento. Es decir, aquí no se arranca de cero”, defendió Saade en diálogo con la emisora W Radio.

Rol de Saade: articulador, no autoridad ministerial

En esa línea, el jefe de despacho presidencial se refirió a las declaraciones de la saliente ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, quien –en entrevista con la revista Cambio– denunció que Saade se “autoproclamó líder y vocero de un proceso que es competencia exclusiva de la Cancillería” y le dio instrucciones a su equipo para “demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el stock de pasaportes que queda”. “(El presidente Gustavo Petro) me da a mí la orden de entrar en este proceso como articulador. Yo no he entrado a quitarle funciones absolutamente a nadie. Estoy como articulador y, en el caso de los pasaportes, es permitir la que la información deje de estar en manos privadas y empiece a estar en manos del Estado. Por eso es que estoy en este proceso”, explicó Saade.

Saade niega interferencia en asignación de citas

Frente a las supuestas órdenes a funcionarios de la Cancillería, advirtió que ese tipo de directrices se dan “por escrito”, al tiempo que ratificó que él no es jefe de ellos. “Eso no es posible, que yo les haya dicho a ellos que se hiciera eso (...) ¿Sabe qué es lo que más me preocupa? Que la reuniones de Palacio –que son de seguridad nacional–, los empleados las expongan (...) Alguien puso un ejemplo de las EPS, si no estoy mal, y dijo que cuando uno llegaba a pedir una cita, no se la daban inmediatamente”.



Al defender que el manejo de los pasaportes por parte del Estado “representa una forma moderna de soberanía nacional”, el funcionario insistió en que ha evitado “roces con cualquier persona” y que no ha entrado a “usurpar funciones de absolutamente nadie”. “Estoy cumpliendo una orden del señor presidente de la República. Aquí hay un retraso de seis meses y medio, porque durante este tiempo se podría decir que no se hizo lo que se tenía qué hacer desde el año pasado”, agregó, reclamando que “todos le han caído” a la Imprenta Nacional y han buscado “desdibujar” el proceso.

“Se les olvida que nuestro convenio, el convenio interadministrativo internacional para la cooperación y participación en el proceso de producción y personalización de las libretas de pasaporte documentos de viaje y etiquetas de visa en la República de Colombia, se va a hacer con Portugal”, indicó. Además, alegó por la vigilancia que la opinión pública y los medios han ejercido sobre el proceso de expedición de pasaportes calificándolo como un lobby a favor de Thomas Greg.

Negociaciones avanzan: reunión técnica inminente