Las voces uribistas que critican gabinete de Duque

Desde que inició su mandato, el presidente Iván Duque ha sostenido que la fortaleza de sus ministros es que son técnicos y que su labor no está atada a la representación política con los partidos.

Pareciera que no es fácil combinar cualidades técnicas con las políticas. En el sector público, siempre se pide que los funcionarios sean los más capacitados en sus áreas; sin embargo, para gobernar es necesario fomentar relaciones políticas que permitan que las iniciativas públicas se cumplan.

Sobre las críticas, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, afirmó que “el gabinete sí es técnico, pero eso no quiere decir que no haya relacionamiento con el Congreso. Reconocemos la libertad de expresión y la respetamos”.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez , pidió su renuncia por no defender las objeciones de Duque a la JEP y por no relacionarse adecuadamente con los congresistas.

Cada semana se escuchan más críticas al gabinete por parte de militantes del Centro Democrático. El senador Ciro Ramírez por ejemplo, indicó que “a la Ministra de Justicia le ha faltado cierta vocería y liderazgo, también hay otros ministros que están batallando, pero hay que esperar”.

La representante Margarita Restrepo, promueve un proyecto de ley en favor de la primera infancia. Citó a audiencia pública a la directora del departamento de Prosperidad Social, a la directora del ICBF y a los ministros de Salud y Educación. Ninguno llegó.

Restrepo publicó en su página una opinión titulada:“Un llamado sincero al Gobierno”, en la que reclama por el desinterés del gabinete en su iniciativa. “Este no es un asunto de vanidad, es de coherencia y de respeto por el Presidente y de los congresistas que lo acompañamos. No sobra recordarles a los ministros que tal vez no conocen a profundidad el programa de Iván Duque, que él tiene un compromiso irreductible con los niños”.

El representante César Eugenio Martínez también se suma a la ola de críticas. “He mirado con preocupación el desconocimiento que tienen del país y de las problemáticas. Los ministros han marcado una distancia innecesaria, nosotros los congresistas somos los representantes de las regiones y los que tenemos contacto con las comunidades y ellos, en el afán de alejarse de la mermelada, se han ido al extremo de faltar, incluso, a modales y no ser amables”.

No obstante, aunque pocas, hay voces en defensa. El representante John Jairo Bermúdez aseguró que “no tengo quejas de ningún ministro, es momento de apoyar al Gobierno. Las críticas son aisladas”.

Finalmente, un congresista, también uribista, quien pidió reserva de su identidad, apuntó que no hay conexión con los ministros. “Es algo generalizado, no hay afinidad con la bancada. Desde el principio hubo sorpresas, llegó gente que no conocíamos y del gobierno anterior. Eso hace daño”.