Lo que dejó el primer año de sesiones del Congreso

Frente al respeto a la independencia entre los dos poderes, el senador Carlos Fernando Motoa fue un aspecto de los más positivos de la legislatura. “Ese modelo que está imponiendo el presidente Duque de unas relaciones respetuosas con el Congreso y sin una participación burocrática me parece que ha sido difícil de entender, pero ha dado los frutos y se ha visto en la aprobación de varios proyectos”.

Para el senador oficialista (Centro Democrático), John Harold Suárez, un aspecto malo de la legislatura que terminó precisamente fue “una oposición a ultransa, descarnada que sin ninguna objetividad, cobrándole y exigiéndole al presidente Iván Duque, llevando pocas horas en el poder, para que solucionara ya todos los problemas. No hay una oposición con objetividad”, dice quien lideró la ley del ingreso de Colombia a la Ocde.

Pero mientras la ministra Gutiérrez destaca estos temas como lo clave, desde el conservatismo uno de los senadores más influyentes, Juan Diego Gómez, considera que ese balance no es nada destacable. “Fue una legislatura opaca para el gobierno, que deja algunos ministros y altos funcionarios muy comprometidos, porque no tuvieron la fuerza para cumplir sus proyectos”, dice Gómez.

La legislatura dejó entre los temas buenos la creación de dos ministerios, que realmente son la transformación de dos entidades: Colciencias en el Ministerio de la Tecnología y Coldeportes en el Ministerio del Deporte, ambos aprobados bajo el compromiso de que el gobierno no los utilizará para crecer el gasto burocrático. Lo particular es que ambos proyectos fueron de autoría de los partidos liberal y La U, respectivamente, pero respaldados por el gobierno.

Las reformas constitucionales no fueron el fuerte del gobierno. Ni la reforma a la justicia ni la política, que estuvieron en los anuncios del presidente Duque en su posesión, lograron ser aprobadas, se hundieron. Sin embargo, la que sí salió y terminó su trámite esta semana fue la que prohíbe que en adelante los delitos del secuestro y el narcotráfico puedan ser conexos al delito político y por lo tanto ser indultables. En la mitad del camino, es decir a falta de una vuelta, está el acto legislativo que indica que tampoco serán indultables los delitos de abusos sexuales en un proceso de paz.

No se puede dejar atrás que durante este año de sesiones se intentó desde todos los sectores volver a la polarización por el tema de la paz, y esto se dio desde el primer día con la llegada al Senado y la Cámara con los congresistas de las Farc.

Lo feo

Aunque en la lista de lo feo de la legislatura pueden haber muchos ejemplos, dos son los que pueden resaltar principalmente: El debate de control político al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, por su responsabilidad en el caso de Odebrecht, que tuvo un duro momento de cruce de incriminaciones entre el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), quien fue el citante y justificó sus acusaciones, incluso en un supuesto acuerdo de Martínez con el grupo empresarial Sarmiento Angulo para tapar la información.

Pero el debate terminó con algo que no se esperaba, la publicación por parte de la senadora Paloma Valencia de un video en el cual aparecía el hoy senador y excanddidato presidencial, Gustavo Petro, recibiendo una millonaria suma de dinero, para un supuesto aporte de una de sus campañas, pero que nunca fue registrado el mismo en los gastos.

El debate se llevó entonces a un enfrentamiento entre el uribismo y el petrismo, dejando casi de lado las acusaciones a Martínez por el caso Odebrecht.

Un asunto mayor de lo feo que pasó en esta legislatura fue el incumplimiento del Congreso a los colombianos con el trámite de las leyes de la llamada agenda legislativa anticorrupción.

“Me parece que fue malo que no se haya tenido en cuenta el tema de la corrupción, malo que se no se hayan discutidos muchos proyectos de ley que nos quedamos muchas veces en debates”, calificó el senador John Harold Suárez.

Para entender que el Congreso sí se quedó corto en esto, no sólo se debe mirar con el hundimiento el miércoles pasado de la ley anticorrupción, sino todo en su conjunto. Ni bajar el salario de los congresistas, ni prohibir que los legisladores se atornillen en sus curules y cuatro normas, se pudieron aprobar, al punto que quedaron casi que hundidas.

La ‘perla’ final de la discusión se centró en la ley que quitaba el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, la ley se hundió en medio del escándalo de un falso conciliador, de unos presidentes del Senado y Cámara que no fueron diligentes para tramitar la ley y de un gobierno al que no se le vio el liderazgo. En medio de la desesperanza porque no salió nada, en el último momento legislativo se aprobó la ley que obliga a congresistas, concejales y diputados a hacer un reporte de cuentas.

Así fue el primero de los cuatro años que vivirá el país con este Congreso y el presidente Iván Duque. Más y más sorpresas vendrán desde julio.