Los egos distancian alianza de la derecha

“Yo siento optimismo, energía y más fuerzas sumándose. No percibo dificultades”, sostiene Ramos.

Fuentes cercanas a ese sector afirmaron que no están tranquilos porque en Medellín nunca ha ganado el que comienza liderando encuestas. Ramos, quien ha salido primero en todas, no logra unidad dentro del partido y eso ha hecho miren hacia los lados para buscar una convergencia.

“Con Jesús Aníbal hablé, pero antes de que fuera candidato. En campaña solo he hablado con César Hernández . Estoy abierto a recibir alianzas, pero vamos con nuestra propuesta”, aseveró.

Gómez, al ser consultado por la alianza, fue más directo. Dijo que hay poco interés, que conoce a Echeverri y a Ramos, pero que no son cercanos, y que va hasta el final.

“Las alianzas deben ser bien hechas, más con mi identificación con Federico, pero eso no significa que me vaya a bajar, hay ver cuál tiene más posibilidades, quién tiene un sentimiento mayor con el ciudadano”, comentó Echeverri.

Echeverri aceptó que los tres tienen cercanía ideológica y de entendimiento, siempre menciona al alcalde Gutiérrez, confirmó que se sentó con Gómez, mientras que con Ramos “no he conversado todavía”.

No obstante, la negociación no sería sencilla. Ramos, aunque ha caído en las encuestas, sigue arriba y nadie que vaya ganando dejría su aspiración. Al preguntarle por una posible alianza con Echeverri y Gómez, enfatizó: “estoy abierto a que nos colaboren en el propósito de llegar a la Alcaldía, queremos el apoyo de Federico, soy su amigo, y admiramos sus gestiones”.

También de derecha, pero con relaciones rotas con el uribismo desde que terminó la campaña del plebiscito por la paz, Juan Carlos Vélez no ve posibilidad alguna de emprender un proyecto político conjunto con Echeverri, Gómez o Ramos.

“Un acuerdo programático con ellos no sería posible porque sus propuestas son muy diferentes a las mías y si me van a plantear una alianza burocrática, menos habría posibilidad porque uno no puede entregar un programa de gobierno por unos puestos”, explica Vélez.

Así las cosas, la unión que parecía la fórmula ganadora para la Alcaldía de Medellín se desvanece y podría ser la oportunidad para otras facciones políticas que, hasta ahora, tampoco se encuentran para enfrentar a la corriente de derecha que en teoría lleva la delantera.