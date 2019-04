Los que están detrás del aval conservador para las elecciones

En la noche del pasado jueves 11 de abril, el Partido Conservador publicó la Resolución número 53, en la que resuelven que se cierra “definitivamente las inscripciones de los aspirantes a ser candidatos a la Gobernación de Antioquia”.

El documento, firmado por el presidente azul, Omar Yepes, iba acompañado de la afirmación en el Twitter oficial del partido: “El único candidato inscrito es el doctor Juan Camilo Restrepo”.

Esto no fue bien recibido en todos los militantes, especialmente por el senador Juan Diego Gómez, quien apoya al precandidato independiente Mauricio Tobón, y hace lobby para que obtenga el coaval conservador. “Fue un engaño al Directorio Nacional, no sé quién propuso que se cerraran las inscripciones sabiendo que no había consenso. No sé cuál es el interés, seguro engañaron al presidente Yepes”, apuntó Gómez.

Del otro lado de la mesa está un senador con gran influencia y amistad con Yepes, el exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, quien está con el presidente saliente de Augura y precandidato, Restrepo.

Además, el voto de Trujillo habría sido clave para que Yepes llegara hace pocos meses a la Presidencia del Directorio Nacional Conservador.

Sobre el cierre de la inscripción, Yepes le dijo a EL COLOMBIANO que se hizo porque nadie más se había inscrito por el partido. “El doctor Gómez pide que se reabra la inscripción, no sé si van a incluir otro candidato con el propósito de permanencia. Eso ya lo resolverá el Directorio Nacional. Yo recomendaría al que se inscribe por el aval del partido, pero no tengo ninguna preferencia, me toca ser imparcial”, sostuvo.

“Yo me someto a lo que el partido decida y no quiero ser un factor de desunión. Recibí la llamada del expresidente Pastrana expresando su respaldo a mi campaña”, comentó Restrepo.

Tobón por su parte, interesado en el coaval azul, continúa su “precampaña” independiente con el movimiento “Tú Puedes”, con el que presentó más de 136 mil firmas que ya fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral.

El senador Gómez le dijo a EL COLOMBIANO que a él le habían confirmado que el próximo jueves 25 de abril, habrá una reunión con los congresistas conservadores antioqueños, en la que se definirán los avales y si entra otro, adicional a Restrepo, el mecanismo al que acudirán para establecer el candidato oficial para la Gobernación de Antioquia.

A esta disputa podría entrar el exalcalde Aníbal Gaviria, quien estaría siendo persuadido por el representante a la Cámara conservador, Nicolás Albeiro Echeverri y por el secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, para que se lance por las toldas azules.