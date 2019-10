Marchas de apoyo a Uribe, antesala de una indagatoria que es inédita

Banderas de Colombia, camisetas con su imagen, arengas, afiches y pancartas con frases como: “Lo que es con Uribe es conmigo”, llenaron un ambiente casi exclusivo para quienes consideraban que Uribe es un perseguido político y que no hay pruebas contundentes en su contra.

Durante las casi dos horas que duró el plantón, en las pantallas en el Parque de las Luces se proyectaron imágenes de Uribe con audios de sus frases más conocidas.

Y los asistentes hacían lo propio. “Lo vinimos a apoyar con alma, vida y corazón, no podemos dejar que le hagan nada, ¡no podemos!”, exclamó Lucía Velásquez. “Él fue el que salvó a que el país no se volviera como Venezuela” ; “hay muy mala memoria, hace más de 15 años estábamos secuestrados aquí en Medellín. Los jóvenes no conocen esa historia”, fueron otras de las frases de los asistentes a la manifestación.

Un médico de 41 años que abordó a EL COLOMBIANO de forma espontánea, dijo que Uribe era un héroe y que lo iba a defender hasta el último día de su vida. “Cuando uno es así de grande como él, también tiene grandes enemigos. Las pruebas en su contra son fingidas”, aseguró.