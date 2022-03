¿Cuál es su postura frente al tema de Piedad Córdoba y la investigación por Farcpolítica?

“Causa inquietud que en tiempos electorales se reactive un proceso y ante las denuncias que hay contra Alejandro y Arturo Char no suceda nada. El de Piedad era un caso cerrado con una destitución, luego con indemnización y ahora se abre, ahí se pediría que se le den las mínimas garantías y que no se utilice la justicia en tiempos electorales para desprestigiar a ciertos sectores políticos”.

¿Usted contempla pedirle la renuncia a Piedad Córdoba por ese caso?

“No. Esa es una decisión personal de ella, yo soy sencillamente una mujer dentro de la lista. Yo no hice parte de las decisiones para conformar las listas y por eso este es un acuerdo político y los acuerdos tienen que respetarse”.

¿Entonces cree que hay un actuar malintencionado de la justicia?

“Sí. Históricamente ha sido así, por ejemplo las investigaciones por el asesinato de Luis Garlos Galán avanza, pero el caso de mi padre (Carlos Pizarro) no, y cuando estaba avanzando, con el único fiscal Mauricio Ponce que había hecho algo en 30 años, resulta que sorpresivamente Francisco Barbosa cambió a este fiscal que avanzaba. Lo manda casi que castigado para que el proceso quede casi que detenido y uno no puede evitar pensar que eso es una retaliación política por mis posiciones”.

¿Y tras eso qué más le ha dicho la Fiscalía frente al caso de su papá?

“Hace tres meses nos llamó el nuevo fiscal, nos dijo que iba a leer el proceso y hace 15 días nos dijo que si teníamos copia del proceso. Eso quiere decir que en cinco meses no ha leído nada y esa es una de las estrategias para mantener en la impunidad los casos”.

Aunque no ayudó a construir la lista al Senado, ¿no le incomodan algunos personajes polémicos como el inhabilitado exconcejal Álex Flórez, cuota de Daniel Quintero?

“Tengo que respetar el hecho de que aquí hay distintas fuerzas políticas entonces a veces se habla de más sin necesidad. Soy de las que desde el primer momento he defendido la gestión de Daniel Quintero porque derrotó al uribismo y al fajardismo. Que haya una alianza con Quintero no me parece grave. No me atrevo hablar en particular sobre las personas que hacen presencia en la lista”.

O sea que usted respalda la gestión de Quintero, ¿pero no le inquieta la crisis por la que atraviesan el Dagrd, Emvarias, Ruta N y el Inder?

“Me declaro impedida, respeto a la ciudadanía de Medellín y no puedo hablar de lo que pasa acá porque soy sencillamente una voz política que pasa por aquí, no habito Medellín. Quienes tienen o no la decisión de revocar o no un mandato son los habitantes de Medellín, lo que yo espero es que sea un proceso transparente”.