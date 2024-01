Miembros del Gobierno y fiscal Barbosa chocan por sus declaraciones contra Petro

Las declaraciones del fiscal general Francisco Barbosa durante un consejo de seguridad en Medellín, en el que participó el alcalde Federico Gutiérrez, desató este miércoles la molestia del Gobierno.

El jefe del ente acusador dijo en ese evento que “si fueran los Panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deporte, pues no giraron”, en referencia a que el Gobierno no giró el dinero a Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) para los derechos de realización y, en consecuencia, le quitaron la sede de los Juegos a Barranquilla.