“ El partido cree que Rodolfo Hernández representa una opción de centro que hay que reconocer y que en la Coalición Centro Esperanza no supimos representar. Ese centro no cree en Gustavo Petro y tampoco en el continuismo”, afirmó Galán.

La Centro Esperanza dio libertad a los movimientos que la integran de definir a qué candidatos apoyar para la segunda vuelta, después de la caída electoral de Sergio Fajardo, quien fue cuarto en la contienda con 888.585 votos, poco más del 4% de los tarjetones totales que apenas le alcanzaron para superar el umbral.

El exgobernador de Antioquia ya había tenido acercamientos con Rodolfo Hernández, pues en medio de la carrera por la primera vuelta se habló de una posible alianza y tras el resultado de esa elección se reunieron para buscar un acuerdo programático que no cuajó.

Por ahora Fajardo no ha confirmado si respaldará a Hernández, a pesar de que no logró un pacto con este, pero sí ratificó que no apoyará a Gustavo Petro.