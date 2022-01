“No haré parte de una coalición que opera desde los vetos”: Zuluaga

El aspirante presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, respondió negativamente a las nuevas invitaciones públicas hechas por Federico Gutiérrez, David Barguil y Aydeé Lizarazo para que se una a las filas de la coalición de centro-derecha, el Equipo por Colombia.

El candidato del uribismo respondió en una carta a la invitación de los tres integrantes de esa convergencia, y expuso que desde el comienzo trató de dialogar, pero tomó la decisión junto a su partido de no unirse a una coalición donde se tardan las decisiones y se fijan vetos, según ha considerado.

“Fuimos respetuosos, proactivos y pacientes durante los más de 50 de días que transcurrieron entre mi elección como candidato y las descalificaciones inaceptables de las que fuimos objeto en días recientes por parte de algunos miembros del Equipo Colombia”, expuso Zuluaga.

En ese sentido, planteó que aunque es un político que busca construir consensos en medio de las diferencias y dialogar con otros sectores para llegar a acuerdos, como lo planteó en noviembre cuando se lanzó a la Presidencia, no tiene previsto entrar a la coalición.

“Colombia necesita señales de determinación y claridad, no de vacilación e incertidumbre. Mi partido y yo hemos decidido no hacer parte de una coalición que opera desde los vetos, que son la antítesis de la unidad y el consenso, y que no toma decisiones asertivas y oportunas”, apuntó Zuluaga.