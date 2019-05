Otro capítulo fallido en votar objeciones a la JEP

Sin embargo, la falta de un voto para sumar los 48, que al parecer fue el de la senadora del Partido de la U, Maritza Martínez , quien se retiró, generó que solo se obtuvieran 47, y según la mesa directiva del Senado, estos no eran suficientes para tomar una decisión que negara las objeciones. Así se avivó la confusión sobre si fueron rechazadas o no las objeciones, y en consecuencia, el recinto se quedó casi vacío y sin un quorum para volver a votar como lo solicitó Ernesto Macías , presidente del Senado.

Acto seguido, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, insistió en la propuesta de votar objeción por objeción, haciendo énfasis en el tema de la extradición que busca que no se prohiba incluso para aquellos que cuenten la verdad de lo sucedido en el conflicto armado, y la segunda, que el Alto Comisionado de Paz tenga la facultad de aceptar o negar los exguerrilleros que se acojan al sistema de justicia transicional.

Con más de seis horas de deliberación, y como si se tratara de una contienda en la que hay que defender los argumentos hasta con la propia vida, cada uno de los representantes de los partidos pasaron al frente y expusieron por qué sí y por qué no deberían votarse las objeciones.

Las cuentas que buscaban los partidos de oposición para que se hundieran las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, no pasaron de ser flor de un día y, tras la votación de ayer de 47 votos en contra de la propuesta presidencial y solo 34 a favor, este trámite fundamental para la Justicia Transicional volvió a quedar en puntos suspensivos.

Mientras que desde la mesa directiva de la corporación se citó para hoy a las 10:00 a.m. una nueva discusión a un tercer capítulo de las objeciones a la JEP, argumentando que no hubo mayoría calificada, al no obtenerse 48 votos, desde los partidos de oposición insisten en que la propuesta de Duque quedó archivada y con una ponencia negativa.

Así lo hizo saber el congresista del partido de la U, Roy Barreras, quien fue uno de los senadores que se retiro del recinto una vez realizada la votación en contra.

“Las objeciones que le hacían daño a la JEP han sido negadas. Leí la jurisprudencia y estaba muy claro que para la mayoría absoluta es la mitad de los integrantes, no la mitad más uno. Tenemos 108 miembros menos 14 con los impedimentos y eso da 94, y la mayoría absoluta es la mitad, y la mitad es 47, eso en matemáticas simple, incluso para el senador Ernesto Macías”, expresó Barreras.

Contrario a Barreras, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, considera que no hay una última palabra dicha y expresó que hoy se continuará con la diligencia.

“La idea es repetir la votación. El Gobierno sigue insistiéndole a los partidos para que se consideren esas objeciones presidenciales. Realmente hay un riesgo de país muy grande en el tema de acabar con la extradición y fortalecer el narcotráfico, y a las personas que son responsables que están en este delito, por eso no le conviene al país”, indicó la ministra.

Una de las corporadas que lamentó lo sucedido fue la Representante a la Cámara, Juanita Goebertus, quien calificó de patético lo ocurrido ayer en el recinto del Senado al aseverar que son meses perdidos.

“Se tendrá que volver a someter a votación mañana (hoy). Si hay discrepancia entre Senado y Cámara, se archivan los incisos o artículos y el asunto quedará en manos de la Corte Constitucional. Pierde Colombia”, precisó Goebertus.