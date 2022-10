Entonces, ¿para qué Petro quería la foto con Uribe?

“La oposición define la gobernabilidad en un país. No queremos ser la oposición como la que nos tocó sufrir, no le apostamos a que al presidente Petro le vaya mal, no queremos sacar la gente a destruir Colombia, pero sí que nos escuchen. Eso no es que pongamos la agenda, sino que observen lo que estamos diciendo y tomen puntos medios. A mí me parece que el presidente Petro está quedando contento solo con la foto”.

Petro tiene varias reformas en curso. ¿La Constitución está en riesgo con los cambios que quiere implementar?

“El gobierno Petro tiene el síndrome de Cristóbal Colón: creen que están descubriendo América. O el de Adán y Eva: creen que aquí no ha habido nadie antes que ellos, que son los únicos con ideas. Parte de lo que un demócrata tiene que entender es que uno construye sobre lo que se ha construido. Cuando uno pretende reformarlo todo corre el riesgo de destruirlo todo”.

En el discurso de la oposición usted dio el mensaje de Uribe. ¿Qué rol tiene él en el partido en este momento?

“El presidente Uribe no necesita un cargo para incidir en la política nacional, porque son millones de colombianos los que confían en él. Es la estabilidad para muchos que sienten que los líderes de oposición estamos en formación. El uribismo está teniendo un tránsito generacional”.

¿A quién ve como candidato a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia?

“Hay nombres sonando. Espero que sean uribistas, que no les dé pena decir que son uribistas, que no pretendan escondernos en las elecciones”.

¿Se refiere a Federico Gutiérrez?

“Federico me parece que tiene grandes posibilidades y un gran recorrido, pero se equivocó escondiendo el uribismo en las presidenciales. Eso le costó la Presidencia”.

¿Rodolfo Hernández también escondió el uribismo?

“Claro. A él le dio pena que los uribistas lo apoyáramos. No entendió quiénes eran sus votantes”.

¿Hay fricciones por quién va a ser el líder de la oposición?

“Hay una competencia sana de quién se queda con el liderazgo. La política es como el lema de los cigarrillos Piel Roja: 'Fume y compare'”.

¿Cuál debería ser el que lidere: un liderazgo visceral o uno más centrado?

“Yo, por supuesto, creo que el liderazgo bueno es el mío. El liderazgo tiene que ser con conocimiento, yo ya tengo una madurez política y un recorrido por el país que me permite entender sus problemas. Esto no es solamente de saber qué queremos hacer, sino cómo lo podemos hacer” .