Penas por violencia contra niños agitan debate

jorge iván cuervo

Docente de gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado

Este proyecto es llamativo, pero no es prioritario. Defender la cadena perpetua da visibilidad y lo usarán para hacer campaña, pero no ve uno que haya un aumento considerable en estos delitos, aunque son terribles. El Gobierno se apartó de la recomendación del Consejo Superior de Política Criminal, que dice que esa no es la solución. Sería mejor enfocarse en prevenir con políticas de familia y vivienda. Hay suficiente evidencia de que la cadena perpetua no funciona, pero a un gobierno con tantos problemas de popularidad no le queda bien decir que no lo apoya.