El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, está en medio de la polémica tras catalogar una reunión de su hermano Juan Fernando Petro y el condenado por corrupción, Iván Moreno, con la tesis del “perdón social”. Este miércoles el candidato afirmó que el encuentro no fue idea suya.

“Yo no mande hablar a nadie con Iván Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso”, dijo Petro en la que se convirtió en su cuarta intervención sobre este asunto.