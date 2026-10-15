¿Petro denunció a De la Espriella ante la CPI? Esto dice documento que envió en su último día como presidente

“Debo advertirle a Abelardo, que antes de dejar de ser presidente deje una denuncia contra él por la persecución contra un grupo civil con identidad política, delito de lesa humanidad”.
Con ese mensaje, publicado en su cuenta de X el 1.° de septiembre, el expresidente Gustavo Petro anunció que había acudido a la Corte Penal Internacional (CPI) contra Abelardo de la Espriella.
En la misma publicación aseguró que había presentado la denuncia bajo sus derechos como presidente y con fundamento en el Estatuto de Roma. Lo extraño es que lo hizo cuando aún era presidente.
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Sin embargo, lo que realmente pasó fue que antes de dejar el poder, el 7 de agosto, Petro remitió una comunicación a la Corte Penal Internacional para solicitar que examinara crímenes pasados y en curso en Colombia.
La remisión invocó el artículo 14 del Estatuto de Roma y pidió reconsiderar el cierre, en 2021, del examen preliminar sobre el país. Habló de un “cambio significativo en las circunstancias” que, en sus palabras, podría afectar en el futuro la voluntad y/o la capacidad de las autoridades colombianas para investigar y/o enjuiciar genuinamente esos crímenes”.
La comunicación pide que se investiguen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluyendo: asesinato, desplazamiento forzoso, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, ataques contra civiles, toma de rehenes y reclutamiento de menores.
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Entre las áreas prioritarias en las que el Estado colombiano identificó posibles “brechas de rendición de cuentas”, según cita la CPI, están el desplazamiento forzado, los crímenes sexuales, y las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.
En cuanto a los crímenes en curso, la remisión señaló la violencia contra excombatientes de las Farc, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Petro, sin embargo, publicó su mensaje casi un mes después de que se enviara esa comunicación. En el mismo trino en el que anuncia públicamente la denuncia, también menciona los asesinatos de James Flor y María Ovidia Palechor, a quienes identificó como líderes sociales y comunitarios del campesinado en Cajibío, Cauca, y amigos personales suyos. Ambos eran militantes del Pacto Histórico, según escribió.