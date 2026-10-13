¿Por qué el uso malintencionado de la IA podría causar la extinción humana? Esto dicen los expertos

Guerras nucleares, el uso de inteligencia artificial (IA) de manera malintencionada, la obesidad, el alto consumo de alcohol, la desigualdad de ingresos. Esas son solo cinco de las 17 amenazas globales que acaba de publicar una comisión de 37 expertos internacionales en The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo.
Aunque el título asegura que esta lista hace referencia a los riesgos que pondrían en peligro la salud mundial hasta el año 2100, lo cierto es que la compilación va más allá del bienestar al preguntarse también por la supervivencia humana y, por ende, por los factores que hasta podrían llegar a desencadenar la extinción de nuestra especie.
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La comisión integrada por especialistas en áreas como salud, economía, seguridad y tecnología advierte que, aunque estas amenazas son reales, no son estáticas: lo más seguro es que vayan cambiando a medida que el curso de los acontecimientos también lo va haciendo, y a la par en que nuevos datos y descubrimientos científicos y tecnológicos aparezcan.
Las 12 para completar la lista de 17 van desde enfermedades crónicas prevenibles, la mayor causa de mortalidad a nivel mundial, hasta problemáticas generadas por la desigualdad y los conflictos políticos.
El bajo nivel educativo, la mala salud mental, el envejecimiento poco saludable, el consumo de cigarrillo, la hipertensión arterial, la resistencia antimicrobiana, las pandemias, el cambio climático, la contaminación de la atmósfera, la poca inversión para programas de salud, la desnutrición infantil y las guerras convencionales terminan el inventario.