Por el momento, Antanas Mockus está de vuelta

El Consejo de Estado suspendió los efectos de la sentencia que declaró la nulidad de la elección de Antanas Mockus. En este sentido, la medida provisional de la acción de tutela, instaurada el 22 de abril, le permite a Mockus regresar al Congreso a fungir como senador.

Hay que recordar que el tribunal, el 11 de abril, declaró la nulidad de su elección porque la organización Corpovisionarios tuvo un contrato con el Estado cuando Mockus era su representante legal.

El fallo se generó en respuesta a una demanda presentada por los abogados: José Manuel Abushaibe, Nesly Edilma Rey, Víctor Velásquez Reyes y Opción Ciudadana, quienes buscaban la salida de Mockus del Congreso.

El excandidato presidencial, Humberto de la Calle, quien actuó como apoderado del senador, presentó una acción de tutela, el 22 de abril, con el fin de proteger los derechos fundamentales del non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho), debido proceso, tutela judicial efectiva y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, que habrían sido violados.

En la sentencia, el alto tribunal explicó que la medida se presenta porque Mockus tiene dos procesos activos por la celebración del contrato de Corpovisionarios. Uno por perdida de investidura y otro por nulidad electoral.

Es de anotar que el Consejo de Estado advirtió que decretó la medida a favor del senador sin que ello condicione la decisión final que habrá de adoptar la Sección Primera en la respectiva sentencia que resuelva la solicitud de fondo de tutela.

Por su parte, el senador Antanas Mockus señaló, consultado por este diario, que no se pronunciará respecto a la medida. Miembros de su equipo de trabajo advirtieron que Mockus está a la espera del fallo definitivo que resuelva su situación. De la Calle tampoco se pronunció.